A Stock Car Pro Series realizou a penúltima etapa do campeonato de 2024 em Goiânia neste último fim de semana, com vitórias de Thiago Camilo na sprint e Gaetano di Mauro, na corrida principal.

Mesmo antes dos carros irem para a pista na capital goiana, a promessa era de que a tabela do campeonato sofreria nova alteração, já que na quinta-feira (dia 21) o STJD do Automobilismo anulou as punições das equipes Crown e TMG da etapa do Velopark por supostamente utilizarem pneus ilegais durante o quali.

Isso porque mesmo com o resultado do julgamento em primeira instância realizado na quinta-feira, a publicação oficial não foi feita a tempo da realização do quali e das corridas, o que foi feito apenas no início desta semana.

Com isso, após a recolocação dos resultados das duas equipes e a aplicação dos descartes, o líder da Stock Car volta a ser Felipe Baptista. Vale lembrar que um novo recurso sobre este caso será julgado, com a esperança de que aconteça antes da grande final, no dia 15 de dezembro, ou seja, a tabela ainda pode mudar até lá.

Pos. # Piloto Equipe Carro Pontos 1 121 Felipe Baptista Crown Racing Corolla 844 2 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Cruze 808 3 19 Felipe Massa TMG Racing Cruze 805 4 4 Julio Campos Pole Motorsport Cruze 776 5 91 Eduardo Barrichello Mobil Ale Corolla 772 6 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 768 7 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 736 8 8 Rafael Suzuki TMG Racing Cruze 725 9 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 704 10 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 652 11 88 Felipe Fraga Blau Motorsport Cruze 646 12 28 Enzo Elias Crown Racing Corolla 643 13 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 633 14 111 Rubens Barrichello Mobil Ale Corolla 623 15 12 Lucas Foresti A Mattheis Vogel Cruze 566 16 11 Gaetano Di Mauro Cavaleiro Sports Cruze 561 17 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 551 18 33 Nelson Piquet Jr Cavaleiro Sports Cruze 548 19 81 Arthur Leist Full Time Sports Corolla 526 20 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 470 21 51 Atila Abreu Pole Motorsport Cruze 435 22 38 Zezinho Muggiati KTF Racing Cruze 410 23 0 Caca Bueno KTF Sports Cruze 390 24 101 Gianluca Petecof Full Time Sports Corolla 371 25 120 Vitor Baptista Scuderia Chiarelli Corolla 358 26 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 329 27 95 Lucas Kohl Woking Garra Racing Cruze 191 28 80 Marcos Gomes KTF Racing Cruze 174 29 35 Gabriel Robe Woking Garra Racing Cruze 93 30 99 Luan Lopes Scuderia Chiarelli Corolla 16 31 37 Raphael Teixeira RTX Racing Cruze 7

Veja como foi a etapa de Goiânia

