A Blau Motorsport terá uma nova parceria técnica na Stock Car em 2025. O Time Azul, que conta com o patrocínio da Blau Farmacêutica, irá unir forças com a Pole Motorsport, equipe comandada por Joselmo Barcik, o Polenta. Os pilotos para a próxima temporada já estão confirmados. Além de Allam Khodair, que corre com a marca desde 2007, o tricampeão Daniel Serra já foi contratado.

“O grande objetivo da Blau Motorsport é o título da Stock Car e acreditamos que essa nova parceria técnica com a Pole tem grande potencial para nos colocar no caminho desta conquista. A equipe mostrou grande competência este ano, tanto que está mais uma vez na briga pelo título, e isso nos chamou a atenção. A próxima temporada será de grandes mudanças e a chegada de novos e competentes profissionais para o time de engenharia e de mecânicos da Blau será importante para a construção e o desenvolvimento do novo carro”, afirmou Marcelo Hahn, CEO da Blau Farmacêutica, principal patrocinadora da Blau Motorsport.

A Blau Farmacêutica está presente na Stock Car desde 2007, quando deu seus primeiros passos na categoria patrocinando o carro de Allam Khodair. Depois de uma incursão como equipe nas temporadas de 2009 e 2010 ao lado da Full Time Sports, a Blau Motorsport retornou como um time próprio na temporada de 2017. Em 2020, a Blau passou a operar em formato de parceria técnica. Primeiro com a TMG, entre os anos de 2020 e 2022, onde chegou a alcançar a terceira colocação do campeonato (2021). Já nas duas últimas temporadas o comando técnico da equipe ficou a cargo da R.Mattheis.

“Desde que retornamos à Stock Car como equipe temos sempre buscado investir cada vez mais em estrutura técnica e de trabalho para o nosso time. Além disso, trouxemos o Daniel Serra, que é tricampeão da categoria e um dos maiores vencedores da história da Stock Car, e mantivemos o Khodair, que está com a Blau há muitos anos é um dos pilotos mais experientes do grid. Estamos confiantes de que essa formação será de muito sucesso não só para 2025, mas por muitos anos”, completou Hahn.

Nascida oficialmente em 2021, a Pole Motorsport tem como comandante e fundador o engenheiro Joselmo Barcik, o ‘Polenta’, dono de trajetória de mais de 25 anos de trabalho e muitas vitórias na Stock Car. O time se mostrou competitivo desde sua chegada à categoria, conquistando duas vitórias em seu ano de estreia e brigando pelo título do campeonato de pilotos tanto em 2023 como em 2024.

“Estou muito feliz com esta parceria com a Blau Motorsport. É verdade que a intenção de trabalharmos juntos apareceu há alguns anos, antes até de eu decidir iniciar meu próprio time. Naquele momento o Marcelo me contatou com a proposta de assumir o posto de engenheiro da Blau. No entanto, a aproximação maior aconteceu há pouco tempo. Foi quando alinhamos nossas perspectivas para o futuro e o contrato saiu. Agradeço a confiança que a Blau, uma das marcas com maior tradição de apoio ao automobilismo brasileiro, está depositando no trabalho do time Pole. Tenho certeza de que, juntos, estaremos ainda mais fortes na busca por vitórias e nas disputas pelos próximos títulos da Stock Car”, finalizou o chefe de equipe.

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas, + |Caio Collet

Watch: TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas, + |Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!