António Félix da Costa vive fase iluminada. Atual campeão da Fórmula E, o português fez bonito em Mônaco na semana passada, vencendo de forma brilhante o ePrix no Principado. Com o teste positivo para Covid-19 de Ricardo Maurício, ele foi chamado às pressas e aceitou o convite de competir pela quinta vez na Stock Car.

Esta foi a segunda vez em que um piloto estrangeiro vence na Stock Car. Em 2015, Nestor Girolami chegou à frente em Goiânia, quando formou dupla com Maurício. ‘Sozinho’, Félix da Costa é o primeiro a triunfar.

“Foi incrível”, disse da Costa após a corrida. “Ontem eu estava um pouco chateado com a classificação porque foi um erro meu e eu tentei me organizar ao máximo e não foi fácil, mas hoje, fizemos um bom trabalho de casa, com toda a ajuda da equipe, do Daniel e do Ricardo Mauricio que me ajudaram a entender como funciona e conseguimos fazer um trabalho incrível, os mecânicos no pit stop, os engenheiros.”

“O meu carro estava muito bom, por isso, só tenho a agradecer a equipe Eurofarma-RC. Tenho muito respeito por todos os pilotos, fui bem recebido e não vejo a hora de voltar”.

Veja como foi a etapa de Interlagos da Stock Car

