Depois de um treino classificatório difícil, no sábado (15), Felipe Massa escalou 15 posições em duas corridas, neste domingo (16), e conseguiu um bom sétimo lugar na segunda prova, em Interlagos. Foi o primeiro top-10 do piloto da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team na categoria.

Na primeira corrida, Massa escapou dos toques na largada e ganhou quatro posições, pulando de 22º para 18º. Após a parada de box, Felipe voltou à pista em 16º, terminando em 15º.

Na segunda, o piloto fez uma boa largada, saltando de 15º para 11º. Depois de parar no box, Massa voltou em 8º, conseguindo terminar em sétimo. A segunda corrida acabou com o safety car na pista, em virtude de um forte acidente de Gaetano di Mauro na penúltima volta.

"Foi mais um aprendizado para mim, agora fazendo duas corridas seguidas, mais longas que na primeira etapa, em Goiânia. Acabei tendo boas disputas e fazendo boas largadas", disse Massa.

"Sofri muito com o desgaste dos pneus nas últimas oito voltas da segunda corrida. Mas foi, sem dúvida, um resultado importante, já que foi minha primeira etapa forte, porque tive muitos problemas em Goiânia. Não estou totalmente confortável e ainda preciso de mais tempo para me adaptar ao carro", concluiu.

