Gaetano di Mauro protagonizou um acidente assustador neste domingo (16) em Interlagos. Apesar da forte batida, o piloto saiu do carro sem sofrer lesões.

A corrida 2 da segunda etapa da temporada de 2021 da Stock Car teve um final complicado para di Mauro ao tentar fazer uma ultrapassagem sobre Daniel Serra e Guilherme Salas, na briga pelo segundo lugar, e o piloto da KTF acabou decolando e batendo no muro no início da reta principal na penúltima volta. Após o acidente, o safety car foi para a pista e a sessão foi encerrada. Di Mauro saiu do carro sem sofrer lesões.

Na briga pelo segundo lugar mais alto do pódio, Di mauro, que apresentava um bom desempenho durante a segunda prova de Interlagos, acionou o push na tentativa de ultrapassar Daniel Serra e Guilherme Salas na entrada da reta principal do circuito, no entanto, acabou ‘espremido’ entre Serra e Salas, o que resultou em um toque de Gaetano na traseira do Stock de Salas. O carro do piloto levantou voo antes de bater no muro de proteção.

Veja como foi o acidente:

Veja a segunda etapa da temporada 2021 da Stock Car em Interlagos:

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.