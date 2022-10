Stock Car: após vitória sábado, Piquet projeta final em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Após vencer no sábado, Nelsinho Piquet fechou as duas provas da 11ª etapa da Stock Car, em Goiânia, no top 10. Na corrida 1, o único brasileiro com vitórias em uma divisão nacional da NASCAR foi o oitavo colocado.

Na segunda prova, chegou a disputar o pódio, mas recebeu a bandeira quadriculada na sétima colocação. Com o resultado, Nelsinho Piquet ocupa o nono lugar na classificação do campeonato, com 212 pontos.

Partindo do 12º lugar do grid da corrida 1, Piquet fez uma boa largada e, na abertura da primeira volta, vinha na 11ª posição. O piloto brigava com Daniel Serra e Galid Osman, trocando o 'push to pass' nas retas.

Na oitava volta, aconteceu a abertura da janela de pit stop: Piquet seguiu na pista e era o sexto colocado. No 11º giro de prova, o embaixador da Motul fez sua parada obrigatória, retornando na 14ª colocação.

Assim que os demais pilotos fizeram a parada, Piquet assumiu o décimo lugar. Na 14ª volta, o primeiro campeão mundial da Fórmula E fez boa ultrapassagem sobre Guilherme Salas e era o nono colocado.

Na sequência, Piquet fez uma ótima ultrapassagem sobre Gabriel Casagrande e avançou para a oitava colocação, posição em que recebeu a bandeira quadriculada. Na segunda prova, Nelsinho partiu do terceiro lugar, pela regra do grid invertido, por estar entre os dez mais bem colocados da primeira prova. O piloto da equipe TMG tentou uma manobra por fora para assumir o segundo lugar, mas acabou mantendo o terceiro posto.

Piquet vinha próximo de Serra e Casagrande em busca da liderança da prova. A disputa era quente e, na quinta volta, Piquet tentou uma ultrapassagem sobre Casagrande na curva 4, mas levou uma 'fechada' e, com muita habilidade, conseguiu segurar o carro e seguir na prova.

No giro seguinte aconteceu a intervenção do safety car. A relargada aconteceu na sétima volta e Piquet se manteve na terceira colocação. Na volta seguinte, a janela de paradas obrigatórias foi aberta, mas o piloto preferiu se manter na pista.

Na 11ª volta Piquet foi para os boxes, a equipe TMG Racing realizou o pit stop e o piloto retornou na sexta posição. A corrida seguia com muitas disputas: após 20 voltas completadas, o piloto do Toyota Corolla Gazoo Racing #33 cruzou a linha de chegada na sétima posição.

O próximo compromisso de Nelsinho na Stock Car acontece no dia 11 de dezembro, em Interlagos. "Corrida difícil hoje, a gente não se deu tão bem na estratégia quanto esperávamos. O calor estava muito forte, apanhei um pouco com o físico. Foi um pouco de falta de sorte, a segunda corrida não deu safety e não ajudou. Final de semana foi bom, com bons pontos. Parabéns a todos da equipe pelo trabalho e vamos descansar para voltar mais forte na final", disse Piquet.

