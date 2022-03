Carregar reprodutor de áudio

A passagem da Stock Car Pro Series pelo anel externo de Goiânia reservou um domingo de fortes emoções para Átila Abreu.

Largando de 18º no grid, ele chegou a sair da pista a mais de 200 km/h após encontro com Felipe Massa e acabou acertando uma placa publicitária. Ele então precisou passar pelos pits para remover o isopor aderido à frente de seu carro.

“Foi uma pena, pois o carro melhorou para corrida e estava mais equilibrado do que ontem”, disse Átila. “Um absurdo um piloto como o Massa jogar tão sujo, toda vez ele acha que está sozinho na pista, coloca os outros em perigo. Me jogou para fora na grama a mais de 200km/h em uma curva onde todos se respeitam e ele acha que está correndo sozinho. Mas, dei sorte de não rodar e nem ficar parado no meio da reta. Tive que parar por causa de uma placa de publicidade que eu acertei.”

O Motorsport.com procurou Massa para falar sobre s declarações de Átila, mas preferiu não responder.

Átila tratou de vir em jornada de recuperação depois de despencar para 28º lugar. O sorocabano recebeu a bandeirada da primeira prova em 20º.

Largando da 10ª fila, ele conseguiu subir para o 14º lugar quando trouxe o #51 para o serviço obrigatório nos pits.

Após o trabalho da equipe Shell V-Power e, quando restabelecida a ordem na pista com o fim da janela de pits, Átila aparecia em sétimo.

Ele ainda seria favorecido por quebra de outro carro e disputou o top-5 em trocas de pushes com Thiago Camilo.

Até que o safety car foi acionado a duas voltas do fim, com Átila em sexto. A prova seguiu até quadriculada em regime de bandeira amarela.

A Stock Car realiza sua próxima etapa no Rio de Janeiro, em pioneira corrida dentro do Aeroporto do Galeão, no dia 10 de abril.

“O alto número de safety cars dificultou muito para quem vinha do fundo do pelotão. A equipe fez duas boas paradas, salvamos alguns pontos em um carro que era um pouco mais competitivo, mas não no nível dos ponteiros.

“Chateado pela primeira corrida, pois acho que tinha o ritmo para brigar por um top-10, mas contente pelo sexto lugar na segunda, que poderia inclusive ter sido um top5 se não fosse o safety-car no final.”

Veja como foi a etapa de Goiânia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast: Saiba os pontos fortes e os pecados da quarta temporada de DRIVE TO SURVIVE

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: