Stock Car: Pódio na corrida 2 em Goiânia escapa das mãos de Massa

Carregar reprodutor de áudio

A estratégia foi muito bem desenhada pela equipe Lubrax|Podium Stock Car. Ao ver que Felipe Massa não conseguiria chegar entre os 10 primeiros na corrida 1 da etapa de Goiânia, o time optou por reabastecer, pensando na corrida 2 na Stock Car Pro Series.

Na segunda corrida, Felipe largou em 18º, ganhou nove posições em pouco tempo e estava seguindo de perto Ricardo Maurício, que terminou a prova em segundo. O pit stop foi um dos mais rápidos da etapa e, quando ele disputava com Gaetano di Mauro e Felipe Batista, acabou sendo tocado e perdeu muitas posições, terminando apenas em 15º.

"Na primeira corrida, a gente resolveu encher o tanque e trocar o pneu de apoio, já pensando na segunda corrida”, disse Massa. “Perdemos umas quatro posições aí, mas foi a decisão certa, porque, na segunda corrida, eu vinha disputando com o Ricardo Maurício, que terminou em segundo.

“A parada nos boxes foi boa, mas, na volta seguinte, usando push, entrei na curva, mas o Gaetano por dentro jogou pra cima do Felipe Batista e eu estava por fora, na frente na freada, e fui tocado. A chance de pódio era realmente muito boa e fico muito chateado por encerrar a corrida dessa maneira", lamentou.

A Stock agora vai para o Rio de Janeiro para o inédito GP do Galeão, em 10 de abril.

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast: Saiba os pontos fortes e os pecados da quarta temporada de DRIVE TO SURVIVE

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: