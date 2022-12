Carregar reprodutor de áudio

Átila Abreu e a Pole Motorsport seguem juntos para a temporada 2023 da Stock Car. O piloto do carro #51 e o engenheiro Joselmo Barcik, o ‘Polenta’, firmaram contrato e estarão lado a lado pelo terceiro ano consecutivo na maior categoria do esporte a motor no Brasil.

A Pole Motorsport estreou na Stock Car em 2021 e logo mostrou performance de time grande, desafiando as principais forças da categoria. Átila venceu duas provas pela escuderia em sua temporada inaugural, em Cascavel e no anel externo de Curitiba, no que foi a última corrida realizada no autódromo da cidade onde fica a sede da equipe.

Com apenas 23 etapas disputadas na Stock Car, a Pole Motorsport acumulou três vitórias e 658 pontos. Atualmente a equipe é sexta no campeonato de escuderias, atrás apenas de times de organizações que já conquistaram títulos na categoria.

A sinergia entre piloto e equipe rendeu frutos também fora da Stock Car. A Pole Motorsport prepara a BMW M4 que Átila compartilha com Leo Sanchez no Endurance Brasil e que conquistou em Goiânia sua primeira vitória logo nesta temporada, que marcou a chegada do carro ao Brasil e à categoria. Polenta é também o estrategista da dupla nas provas de longa duração da Porsche Cup.

Com mais de 250 corridas disputadas na Stock Car, o sorocabano Átila Abreu tem 17 vitórias e dez poles e 46 pódios na categoria. Vice-campeão em 2014, terceiro colocado em 2012 e quinto em 2010, o competidor do carro #51 ostenta marcas importantes em seu currículo, como o recorde de poles em uma temporada e o recorde de vitórias em outra, além o título de estreante do ano em 2008.

A temporada 2023 será a 16ª completa do piloto na categoria, e a terceira da história da Pole Motorsport.

“Desde o fim de 2020, quando soube do interesse do Polenta em montar sua estrutura própria depois de uma vitoriosa carreira em outras equipes na Stock Car, fui um aliado de primeira hora. Juntos, estruturamos o time, desenvolvemos uma ótima dinâmica de trabalho e conquistamos vitórias”, disse Átila. “Estabelecemos uma parceria ética e profissional e fico feliz em seguir na Pole por mais uma temporada. Tive ofertas para mudar de equipe e ganhar mais dinheiro em outro projeto. Mas estou certo de que fiz a escolha certa, pautado pela confiança que tenho na equipe de trabalho que me acompanha nos dois últimos anos”

“O Átila é um grande piloto e um grande parceiro”, comentou Polenta. “Sua presença na Pole Motorsport é decisiva para os bons resultados conquistados pela equipe nos dois últimos anos. Acreditamos em um projeto de longo prazo e fico contente em seguirmos juntos para 2023, dando sequência ao trabalho de desenvolvimento iniciado quando a Pole Motorsport era apenas um sonho na minha vida.”

