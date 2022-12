Carregar reprodutor de áudio

Neste final de semana a Stock Car chega para a etapa derradeira em Interlagos. Domingo, dia 11, marcará o final de uma temporada bastante disputada, com quatro postulantes ao título, depois de onze etapas.

Liderando o campeonato com 298 pontos, Rubens Barrichello, piloto da equipe Mobil™ Full Time Sports, já se prepara para a etapa que vai coroar o 43º campeão da história da maior categoria do automobilismo brasileiro.

Barrichello, que luta pelo bicampeonato, conquistou ao longo de 2022 uma pole em Goiânia, três vitórias sendo duas em Goiânia e uma em Santa Cruz do Sul e seis pódios, pois além das vitórias, foi segundo duas vezes, no Velocittà e em Santa Cruz do Sul.

O piloto comenta que a expectativa para Interlagos é a melhor possível. “A gente chega para a corrida no nosso melhor momento e temos que atuar em cima disso”, comenta.

No ano em que completou 50 anos, Rubinho comemora poder chegar na etapa final da competição com excelente performance.

“Estou muito feliz e muito grato de estar em um momento tão competitivo da minha vida, com 50 anos e finalizando em Interlagos. Vou dar meu tudo e agradecer sempre pela oportunidade, que é única”, afirma o piloto.

A decisão da Stock Car terá transmissão ao vivo no Motorsport.com.

Programação Stock Car

Sexta (9): TL1, às 10h05; TL2, às 14h15.

Sábado (10): Classificação, às 14h40

Domingo (11): Corrida 1, às 14h15; Corrida 2, às 14h55.

