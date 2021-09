A primeira metade da saga da Stock Car com quatro corridas em dois dias e em dois traçados diferentes em Goiânia começou de forma positiva para os pilotos da equipe Shell V-Power, especialmente para Átila Abreu e o Chevrolet Cruze #51.

Depois de classificar em 11º no grid, o sorocabano foi oitavo na primeira corrida e terceiro na segunda. Com isso, somou pontos importantes e avançou para quinto na tabela de classificação.

Seu companheiro de equipe, o estreante Galid Osman, teve uma boa corrida de recuperação. Depois de uma sexta-feira complicada, quando enfrentou problemas com seu carro no único treino livre programado para o circuito misto e sequer conseguiu usar um pneu zero, ele classificou em 18º e fez duas provas limpas, terminando a primeira em 13º e a segunda em nono, com direito a ultrapassagem sobre o líder do campeonato na volta final.

Já Ricardo Zonta teve um dia complicado com o Toyota Corolla #10 preparado pela Shell-RCM. Ele vinha com o segundo tempo de seu grupo no quali, quando foi orientado a tirar o pé. O problema foi que todos os concorrentes melhoraram e ele ficou fora do Q2.

Forçado a largar de 21º, o curitibano tirou o pé quando viu a pista se fechar à sua frente na confusão da primeira largada, mas acabou atingido por três adversários diferentes e ainda acabou com o carro no muro. Como consequência, caiu de terceiro para oitavo na pontuação.

O domingo reserva mais emoções em Goiânia, com outra rodada dupla, agora no anel externo. Novamente, a programação determina apenas um treino livre de 30 minutos, a classificação e as duas provas. A primeira tem largada prevista para 13:10, com transmissão ao vivo da Band na TV aberta, Sportv na fechada e do Motorsport.com com o streaming do Motorsport.tv.

