Ricardo Maurício superou Rubens Barrichello no Q3 em Goiânia e garantiu a pole position da primeira corrida deste domingo (19) da Stock Car, sua segunda no ano. O piloto da Eurofarma anotou 0:50.278 na sessão final do treino classificatório e ficou pouco mais de um décimo à frente do rival da Full Time.

Allam Khodair completou o top 3 e larga da segunda fila junto a Rafael Suzuki, quarto colocado. Diego Nunes e Bruno Baptista foram quinto e sexto. Daniel Serra e Gabriel Casagrande, que polarizam a disputa pelo campeonato, largam da oitava e 17ª colocações, respectivamente.

Q1

O Grupo 1 foi para a pista e os tempos ficaram na casa dos 50 segundos, já que a prova será no anel externo de Goiânia, de menor extensão. Denis Navarro liderou no primeiro minuto, com 0:50.710. O vencedor da primeira corrida de sábado, Barrichello, demorou para abrir volta e marcou 0:50.409.

Pouco depois, Maurício baixou para 0:50.082, seguido de Suzuki com 0:50.376 e Khodair com 0:50.403. O piloto da Blau ainda reduziu para 0:50.275 e tomou o segundo posto.

No último minuto, Rubinho anotou 0:50.366 e ficou no top 5 do Grupo 1, que teve a liderança de Ricardinho. Baptista e Ricardo Zonta melhoraram suas voltas nos momentos finais e ocuparam a quarta e quinta colocação do pelotão. O maior tempo foi de Guilherme Salas, com 0:50.788.

Em seguida, foi a vez dos pilotos do Grupo 2 tentarem se colocar entre o top 15 geral que passa para a próxima fase do treino. Matias Rossi e Tony Kanaan, com 0:50.546 e 0:50.761, conseguiam o objetivo até então.

Restando dois minutos, Galid Osman pulou para 11º ao anotar 0:50.448. Lucas Foresti fez 0:50.520 e jogou a dupla para fora da zona de qualificação. No entanto, ele também caiu do top 15 após Cacá Bueno cravar 0:50.463 e subir para 13º. Nos momentos finais, Rossi encaixou uma ótima volta, foi para quarto com 0:50.321, e se juntou aos classificados.

O postulante ao título Casagrande conseguiu apenas a 17ª colocação e não avançou ao Q2.

Classificação do Q1

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 50.082 - 2 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 50.275 193 3 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 50.281 199 4 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 50.321 239 5 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 50.362 280 6 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 50.366 284 7 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 50.376 294 8 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 50.393 311 9 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 50.420 338 10 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 50.431 349 11 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 50.431 349 12 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 50.448 366 13 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 50.452 370 14 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 50.463 381 15 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 50.492 410 16 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 50.501 419 17 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.516 434 18 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 50.520 438 19 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.589 507 20 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.633 551 21 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.635 553 22 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla 50.678 596 23 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 50.686 604 24 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 50.721 639 25 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 50.727 645 26 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 50.788 706 27 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 50.942 860 28 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 50.950 868 29 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 51.682 1.600

Q2

Os pilotos saíram muito próximos, com alguns tentando se beneficiar do vácuo do carro à frente e protagonizando uma cena que mais parecia o alinhamento para a corrida.

Zonta foi o primeiro a abrir volta. Ele marcou 0:50.977 e baixou para 0:50.542. Khodair aparecia na liderança restando cerca de um minuto e meio com a marca de 0:50.228, seguido de Baptista e Maurício. Suzuki, Nunes e Barrichello completavam o top 6 que ia para o Q3.

Não houve qualquer alteração nos classificados até o fim da segunda parte do treino, com apenas algumas mudanças na ordem ao longo que eles fechavam seus últimos tempos. Serra, que lidera o campeonato, também não avançou e ficou com a oitava posição.

Classificação do Q2

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 50.228 - 2 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 50.278 50 3 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 50.281 53 4 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 50.290 62 5 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 50.309 81 6 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 50.311 83 7 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 50.336 108 8 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 50.351 123 9 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 50.381 153 10 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 50.431 203 11 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 50.474 246 12 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 50.477 249 13 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 50.525 297 14 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 50.534 306 15 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 50.624 396 Q3 Maurício liderou os primeiros tempos da disputa pela pole, com 0:50.284, seguido de Barrichello e Khodair, que tinham 0:50.442 e 0:50.469, respectivamente. O líder melhorou sua marca na volta seguinte e anotou 0:50.278. Ninguém conseguiu superar o piloto da Eurofarma e ele ficou com a pole position da primeira corrida do domingo em Goiânia, o top 3 se manteve o mesmo e Suzuki, Nunes e Baptista completaram os seis primeiros. Classificação do Q3 Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 50.278 - 2 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 50.424 146 3 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 50.445 167 4 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 50.453 175 5 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 50.480 202 6 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 50.537 259

