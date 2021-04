A Stock Car está de volta. No fim de semana Goiânia receberá a primeira etapa de 2021 e o atual campeão, Ricardo Maurício está preparado em sua busca para o tetracampeonato. Além de ser um dos principais favoritos, Ricardinho continuará na equipe comandada por Rosinei Campos, o Meinha.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (20) o piloto de São Paulo recusou a ideia de que seria o principal alvo dos rivais neste ano, destacando o equilíbrio do grid neste campeonato.

“Eu não me vejo sendo alvo”, disse Ricardinho. “Tivemos no ano passado 11 pilotos disputando o título até a última etapa, com seis ou sete com mais chances, qualquer um deles poderia ganhar.”

“A categoria é supercompetitiva, então eu não me vejo como alvo. Cada piloto sempre acaba se cobrando muito mais do que o patrocinador, do que a própria equipe, estarei lá para fazer meu trabalho e tentar entender esse regulamento novo da melhor maneira possível.”

A Stock Car terá uma série de novidades em 2021. O pole position ganhará dois pontos no campeonato, diferentemente do que ocorrida até o ano passado. Além disso, a duração das provas diminuiu, com a corrida 1 com 25 minutos e a segunda com 20. Além disso, o fim da primeira e o início da segunda bateria será feito em sequência, não tendo mais a premiação do primeiro vencedor do domingo.

Sobre as alterações, Maurício ainda quer ver como se adapta às mudanças, que também inclui a possibilidade de parada nos pits apenas na corrida 1.

“Eu espero que eu goste. Meu carro precisa estar melhor nos treinos de classificação este ano. Será meio difícil de articular entre a corrida 1 e 2, teremos apenas uma parada nos pits, que é na corrida 1, então aquela coisa de você tentar jogar na corrida 2 fica mais complicada, mas ao mesmo tempo pode ter pilotos não querendo abastecer, só focado na primeira prova. Existem várias formas de você entender o regulamento, de tentar achar a melhor pontuação possível no final de semana.”

“Mas será muito legal, teremos corridas mais dinâmicas, ano passado muitas vezes os pilotos ficavam cozinhando, esperando o push para poder fazer uma ultrapassagem. Com as provas mais curtas, automaticamente você terá menos botões de ultrapassagem, os pilotos ficarão mais arrojados. No ano passado os pilotos dosavam mais os pneus, agora você consegue ir mais para cima.”

