Tá chegando a hora! Depois de adiar a primeira etapa de 2021 por conta da pandemia, a Stock Car dá início a sua temporada neste final de semana, com a etapa de Goiânia, no que promete ser um ano muito importante para a principal categoria do automobilismo nacional.

Além da promessa de um ano muito disputado nas pistas, com mais um ano do embate entre Cruze e Corolla, a Stock conta com um grid repleto de estrelas do esporte a motor mundial e um novo momento em suas transmissões, com a volta à TV aberta, para deixar os fãs animados com a temporada 2021.

Por isso, o Motorsport.com montou um guia completo com todas as novidades da temporada 2021 para você ficar por dentro de tudo da principal categoria do automobilismo nacional.

Felipe Massa Photo by: Rodolfo Buhrer

Um grid de estrelas do automobilismo mundial

Há anos a Stock Car vem tornando-se um desejo de diversos pilotos brasileiros de renome no esporte a motor mundial. E, para este ano, a categoria recebe o reforço de dois grandes nomes: Felipe Massa e Tony Kanaan que disputarão pela primeira vez temporadas completas na Stock.

Enquanto Kanaan correrá na Full Time Bassani, equipe irmã da Full Time Sports, de Rubens Barrichello, Massa fará dupla com Julio Campos, na Lubrax Podium. E os dois novatos correrão ainda com carros diferentes, com o ex-F1 guiando o Chevrolet Cruze, enquanto Kanaan terá um Toyota Corolla.

Com a chegada de Massa, o grid da Stock Car passa a ter quatro ex-F1s, com o vice-campeão de 2008 juntando-se aos experientes Rubens Barrichello, Ricardo Zonta e Nelsinho Piquet.

Mas Kanaan e Massa não são os únicos novatos de 2021, tendo também a companhia de Christian Hahn e Gustavo Frigotto, que farão sua estreia após passar pela Stock Light. Além dos quatro, temos também três nomes que retornam à categoria: Beto Monteiro, Sergio Jimenez e Felipe Lapenna.

Confira a lista de equipes e pilotos da Stock Car 2021:

Equipe Piloto Número Carro Blau Motorsport Allam Khodair 18 Chevrolet Cruze Diego Nunes 70 Chevrolet Cruze Blau Motorsport 2 Christian Hahn 16 Chevrolet Cruze Cavaleiro Sports Denis Navarro 05 Chevrolet Cruze Marcos Gomes 80 Chevrolet Cruze Crown Racing Cacá Bueno 00 Chevrolet Cruze Beto Monteiro 88 Chevrolet Cruze Eurofarma RC Daniel Serra 29 Chevrolet Cruze Ricardo Maurício 90 Chevrolet Cruze Hot Car Competições Tuca Antoniazi 54 Chevrolet Cruze Felipe Lapenna 110 Chevrolet Cruze KTF Sports Lucas Foresti 12 Chevrolet Cruze Guilherme Salas 85 Chevrolet Cruze KTF Racing Pedro Cardoso 43 Chevrolet Cruze Shell V-Power Galid Osman 28 Chevrolet Cruze Átila Abreu 51 Chevrolet Cruze RSF Racing Gustavo Frigotto 86 Chevrolet Cruze Lubrax Podium Julio Campos 04 Chevrolet Cruze Felipe Massa 91 Chevrolet Cruze A. Mattheis Vogel Gabriel Casagrande 83 Chevrolet Cruze Full Time Bassani Rafael Suzuki 08 Toyota Corolla Tony Kanaan 48 Toyota Corolla Full Time Sports Matías Rossi * 117 Toyota Corolla Rubens Barrichello 111 Toyota Corolla Ipiranga Racing Thiago Camilo 21 Toyota Corolla Cesar Ramos 30 Toyota Corolla Mx Piquet Sports Nelson Piquet Jr. 33 Toyota Corolla Sergio Jimenez 73 Toyota Corolla RCM Motorsport Ricardo Zonta 10 Toyota Corolla Bruno Baptista 44 Toyota Corolla

* Por conta das restrições de viagem decorrentes da pandemia, Matías Rossi não disputará a etapa de Goiânia, sendo substituído por Max Wilson na Full Time Sports.

Carro de Nelsinho Piquet na Stock Car 2021 Photo by: Rodrigo Ruiz

Promessa de uma temporada tão disputada quanto 2020

A nova geração da Stock, introduzida em 2020, foi muito bem recebida pelos fãs. A chegada dos novos carros, com o Chevrolet Cruze ganhando a companhia do Toyota Corolla, rendeu uma temporada emocionante, que abriu caminho para uma final sem precedentes, quando 11 pilotos chegaram a Interlagos com chances de título.

Para 2021, o panorama não deve ser diferente, com o campeonato prometendo novamente uma disputa muito intensa, ainda mais com a chegada de novos pilotos equipes, como Felipe Massa, Tony Kanaan e a MX Piquet Sports, que marca o retorno da equipe de Nelson Piquet ao automobilismo nacional, e pode ser um dos destaques do ano.

Neste ano, teremos 10 Corollas na pista contra 20 Cruzes. Entre os pilotos com o carro da montadora japonesa, temos Tony Kanaan, Rubens Barrichello, Thiago Camilo, Cesar Ramos e Nelsinho Piquet. Já com o Cruze temos o atual campeão Ricardo Maurício, Cacá Bueno, Daniel Serra, Átila Abre, Felipe Massa e Gabriel Casagrande.

Rubens Barrichello Photo by: Duda Bairros

Um calendário já afetado pela pandemia

O grave momento que o país enfrenta com a pandemia da Covid-19 forçou a Stock Car a modificar a data e o palco de abertura da temporada 2021.

Inicialmente, a categoria daria o pontapé inicial de 2021 em 28 de março, no mesmo dia do GP do Bahrein da F1, com uma etapa no Velopark. Mas as normas em vigor no Rio Grande do Sul e o colapso do sistema de saúde do estado por conta da pandemia tornaram inviável a realização do evento.

O plano B da Stock passou a ser o dia 25 de abril, mas, em um primeiro momento, a etapa seria realizada em Londrina, no Paraná. Somente na semana passada que a troca de praça para Goiânia foi confirmada, após uma autorização do governo do estado.

O calendário de 2021 da Stock conta com 10 datas, incluindo passagens por Interlagos, Cascavel, Curitiba, Santa Cruz do Sul, Velocitta e a Grande FInal em dezembro, ainda sem local definido.

Como a temporada é formada por 12 etapas, as duas passagens pelo Velocitta serão rodadas duplas, com corridas no sábado e no domingo.

Confira o calendário da temporada 2021:

25/04 – Goiânia (GO)

16/05 – Interlagos (SP)

20/06 – Velocitta (SP) - Rodada Dupla

11/07 – Cascavel (PR)

01/08 - Curitiba (PR)

22/08 – Curitiba (PR)

19/09 – Santa Cruz do Sul (RS)

24/10 – Velocitta (SP) - Rodada Dupla

21/11 – Goiânia (GO)

12/12 – A definir

Largada da final da Stock Car 2020 em Interlagos Photo by: Jose Mario Dias

Mudanças no formato das etapas

A grande mudança da Stock Car para 2021 está no formato de realização das corridas. Apesar de falar inicialmente que voltaria a disputar somente uma prova, a pressão das equipes fez com que o modelo de duas fosse mantido, mas com novidades importantes.

A partir de agora, após a primeira corrida de 25 minutos, os carros não pararão no grid a espera do início da segunda prova, de 20 minutos, como anteriormente. Após a bandeira quadriculada, inicia-se uma volta de realinhamento, invertendo os dez primeiros na pista, antes da largada da segunda corrida.

Com isso, os pit stops passam a ser realizados apenas na primeira prova. O objetivo por trás da mudança é de exigir um desempenho máximo em todas as voltas e evitar os abandonos na primeira corrida para focar na segunda.

Enquanto o sistema de pontuação das corridas segue o mesmo, com o vencedor da primeira ganhando 30 e o da segunda 24, a Stock introduziu uma novidade para este ano que é a distribuição de pontos para o pole position da primeira prova. Quem terminar a classificação na frente, passa a ganhar dois pontos.

Outras duas áreas também passaram por modificações no regulamento deste ano: os descartes foram aumentados, de três para quatro, enquanto o lastro será estendido até o sexto colocado, começando com 30kg para o líder, sendo reduzido em 5kg por posição.

Stock de volta à TV aberta e um momento de expansão mundial

Assim como na Grande Final de 2020, a Stock está de volta à TV aberta em tempo integral, com a Band adquirindo os direitos no lugar da Globo, enquanto o SporTV segue como a emissora oficial na TV fechada.

Na Band, a narração ficará com Luc Monteiro, enquanto Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson devem se revezar nos comentários, por conta do choque de datas com a Fórmula 1.

E a Stock, sob o comando do novo CEO da Vicar, Fernando Julianelli, inicia neste ano um período de expansão da categoria a nível mundial. Conforme noticiado no ano passado pelo Motorsport.com, o campeonato será transmitido pela internet em sinal aberto para o mundo todo.

A categoria deve aproveitar a chegada de grandes nomes do esporte mundial, como Massa e Kanaan, além da presença de Barrichello, para tornar a Stock mais conhecida entre os fãs do automobilismo ao redor do mundo.

