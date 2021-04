A Stock Car terá a abertura da temporada neste final de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. A Crown Racing, equipe bicampeã em 2015 e 2016, será a casa de Cacá Bueno em sua 20ª temporada na categoria e o pentacampeão está com grandes expectativas para acelerar o carro novo.

“A temporada finalmente vai começar e estou muito empolgado para pisar fundo no acelerador neste final de semana com a Crown Racing. O carro está pronto depois de muito trabalho da equipe e ele realmente é muito bonito como o layout já prometia, mas parece ainda mais bonito vendo de perto. Será um ano cheio de novidades na Stock Car e vamos em busca de bons resultados já neste domingo em Goiânia”, disse Cacá, que é o recordista de títulos e vitórias entre os pilotos em atividade.

A equipe já está em Goiânia realizando os últimos preparativos para o início da temporada. Em busca do hexacampeonato da Stock Car, Cacá Bueno aproveita para ressaltar a importância do Fan Push, votação online na qual os fãs escolhem seus pilotos favoritos para ganhar uma potência extra na corrida.

“A votação para o Fan Push está prestes a começar, então peço o apoio de todos para que a gente ganhe um push a mais nas corridas. É algo sempre muito importante e pode fazer a diferença. Também gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores do ano, sem vocês não seria possível realizar esse sonho de completar 20 temporadas na Stock”, disse Cacá, que tem apoio da iCarros, ACDelco, Red Bull, Itaú e Moss.

Carro de Cacá Bueno para temporada de 2021 da Stock Car 1 / 4 Foto de: Bruno Terena Carro de Cacá Bueno para temporada de 2021 da Stock Car 2 / 4 Foto de: Bruno Terena Carro de Cacá Bueno para temporada de 2021 da Stock Car 3 / 4 Foto de: Bruno Terena Cacá Bueno 4 / 4 Foto de: Bruno Terena

