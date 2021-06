Stock Car: Barrichello brilha e vence de ponta a ponta no Velocitta

Rubens Barrichello voltou a brilhar na Stock Car em 2021. Neste domingo (20) ele venceu de ponta a ponta, além de contar com uma estratégia perfeita de parada, o que fez com que ele não saísse da ponta em nenhum momento.

Diego Nunes bem que tentou acompanhar, mas nunca conseguiu combater pela ponta. Gabriel Casagrande completou o pódio, na terceira posição. Felipe Massa foi o 16º e Tony Kanaan o 18º.

A Corrida

Antes da largada, foram anunciados os vencedores do FanPush, que foram: Rubens Barrichello, Felipe Massa, Tony Kanaan, Allam Khodair, Christian Hahn e Diego Nunes.

A largada foi limpa, sem grandes incidentes, com Barrichello mantendo a liderança e Zonta caindo para o sétimo lugar. Nunes e Gabriel Casagrande completavam o top-3.

Faltando 24 minutos, Gaetano di Mauro recolhia seu carro para tentar algo na corrida 2. No minuto seguinte, Bruno Baptista fez o mesmo.

Barrichello conseguiu abrir quase dois segundos antes da janela de paradas começar. A estratégia foi fazer o pit stop o mais tarde possível, o que mostrou ser eficaz. Ao sair dos boxes, Rubinho continuava na liderança, à frente de Diego Nunes, que estava cerca de quatro segundos atrás.

Na 14ª volta, Christian Hahn tocou em Tuca Antoniazi, rodando o carro #54.

Com tranquilidade, Barrichello cruzou em primeiro, a três segundos de Nunes. Casagrande completou o pódio. Daniel Serra e Ricardo Maurício completaram o top-5.

Resultado final

Pos. No. Piloto Equipe 1 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 2 70 Diego Nunes Blau Motorsport 3 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 5 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 6 117 Matias Rossi Full Time Sports 7 18 Allam Khodair Blau Motorsport 8 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 9 85 Guilherme Salas KTF Sports 10 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 11 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 12 0 Cacá Bueno Crown Racing 13 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 14 51 Átila Abreu Shell V-Power 15 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 16 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 17 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 18 48 Tony Kanaan Full Time Bassani 19 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 20 28 Galid Osman Shell V-Power 21 86 Gustavo Frigotto RKL Competições 22 43 Pedro Cardoso KTF Racing 23 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports 24 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport 25 88 Beto Monteiro Crown Racing 26 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 27 12 Lucas Foresti KTF Sports 28 16 Christian Hahn Blau Motorsport II 29 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 30 11 Gaetano di Mauro KTF Racing 31 44 Bruno Baptista RCM Motorsport

Veja como foi

