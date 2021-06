Após uma corrida dominante, deu rendeu a Rubens Barrichello a segunda vitória do final de semana, a Stock Car emendou na sequência a segunda prova da quarta etapa, realizada neste domingo no Velocitta.

Neste fim de semana, a Stock Car realiza uma rodada dupla no Velocitta, com a terceira etapa no sábado e a quarta no domingo.

Nas corridas do sábado, tivemos vitórias de Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello, que herdou a posição após uma punição a Lucas Foresti por uso irregular do push to pass. E o ex-piloto da Fórmula 1 aumentou o lucro do final de semana no domingo, fazendo a pole e conquistando a primeira prova do dia.

Com a inversão do grid para a segunda corrida, Ricardo Zonta saiu na frente, com Gui Salas ao seu lado e Marcos Gomes e Allam Khodair na segunda fila. Completando o top 10: Matías Rossi, Ricardo Maurício, Daniel Serra, Gabriel Casagrande, Diego Nunes e Rubens Barrichello.

Na largada, Zonta saiu bem, mas teve que se defender contra Salas, enquanto Felipe Lapenna rodou logo após a segunda curva. Ainda na primeira volta, um outro incidente, entre Galid Osman e Felipe Massa, com os dois ficando parados em forma de T na pista.

Na terceira volta, Zonta liderava com quase 1s de vantagem para Gui Salas, com Khodair em terceiro, Gomes em quarto e Maurício em quinto, enquanto o vencedor da primeira corrida, Barrichello, já escalava o grid, ocupando a sexta posição. Neste momento, Gustavo Frigotto rodava após um contato de Pedro Cardoso e Lapenna abandonava.

Por uma escapada da pista na segunda volta, a direção de prova julgou que Gui Salas havia obtido uma vantagem indevida e, com isso, foi penalizado em cinco segundos, que seria aplicado na hora da parada.

Assim como na corrida um, Tuca Antoniazzi perdeu o controle do carro na volta sete, foi para fora da pista e rodou sozinho, parando no meio da pista por um momento, mas aproveitou a pista limpa para retomar a trajetória.

Na abertura da janela de paradas, no início da nona volta, Zonta mantinha a liderança, com Khodair, Ricardo Maurício, Barrichello e Navarro . Assim que os boxes foram abertos, Gui Salas já entrou para pagar sua punição.

No trecho de subida, Thiago Camilo e Galid Osman tiveram um toque enquanto disputavam a 20º posição. A carenagem do piloto da Shell V-Power ficou bem danificada na frente, enquanto Camilo rodou, conseguindo retornar na sequência, apenas para abandonar. O local ficou cheio de detritos da batida.

Após o final da janela de paradas, com nove minutos para o fim da regressiva, Zonta mantinha a liderança, mas com um Barrichello mais rápido a 2s5. César Ramos, Maurício e Navarro completavam os cinco primeiros colocados.

No final, mesmo com o ímpeto inicial de Barrichello, Zonta manteve a diferença e cruzou em primeiro, com mais de 2s de vantagem para o piloto da Full Time. César Ramos completou o pódio, enquanto Gaetano di Mauro, Denis Navarro, Daniel Serra, Guilherme Salas, Allam Khodair, Diego Nunes e Matías Rossi fecharam o top 10.

A Stock Car retoma a temporada 2021 no fim de semana de 11 de julho, com a quinta etapa do ano, no circuito de Cascavel, no Paraná.

Confira o resultado da corrida 2 da Stock Car no Velocitta neste domingo:

Pos. No. Piloto Equipe Modelo Dif. Laps 1 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla - 20 2 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 4.189 20 3 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 5.399 20 4 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 7.436 20 5 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 7.680 20 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 9.911 20 7 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 11.136 20 8 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 13.624 20 9 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 14.183 20 10 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 16.719 20 11 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 17.288 20 12 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 17.870 20 13 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 18.792 20 14 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 23.071 20 15 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 24.206 20 16 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 24.581 20 17 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 27.633 20 18 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 30.488 20 19 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 33.783 20 20 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1 Lp. 19 21 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1 Lp. 19 22 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 3 Lp. 17 23 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 8 Lp. 12 24 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 8 Lp. 12 25 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 10 Lp. 10 26 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 11 Lp. 9 27 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 12 Lp. 8 28 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 14 Lp. 6 29 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 16 Lp. 4 30 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 18 Lp. 2

