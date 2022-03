Carregar reprodutor de áudio

Os pedidos para que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia termine o mais rápido possível chegaram também na principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car Pro Series. Mobilizado pelo sofrimento de civis ucranianos e até de esportistas brasileiros que ainda não conseguiram sair do pais, Bruno Baptista irá participar dos treinos e das corridas, a partir desta sexta-feira (18/03), no Autódromo de Goiânia, com a bandeira da Ucrânia e a frase “Stop War” em seu Toyota Corolla.

“Não dá mesmo pra ficar parado num momento em que a guerra se alastra e faz muitos civis virarem fugitivos, como ocorre com vários esportistas brasileiros que estão ainda por lá. Dificulta a economia de diversos países e continua sendo uma ameaça para um confronto mundial", disse Baptista.

"Assim, totalmente a favor da paz, resolvi homenagear os ucranianos e os demais civis de outros países que estão sofrendo por lá, correndo com a bandeira da Ucrânia e pedindo o fim dessa guerra sem sentido”, seguiu Bruno, de 24 anos, considerado uma das principais revelações da Stock Car.

Piloto de São Paulo, Bruno chegou a Goiânia às 15 horas da quinta-feira. Entrará com o seu carro na pista às 14h25 no primeiro treino do segundo grupo de pilotos. A duração da sessão é de 30 minutos.

No sábado, o piloto deve participar do segundo treino livre de meia hora, a partir das 11h05, e também do treino classificatório oficial, de 45 minutos, às 14h30, no qual se definirá o grid de largada.

No domingo, Baptista participa das duas corridas seguidas, de 30 minutos mais uma volta, a partir das 15 horas. Os treinos classificatórios oficiais de sábado serão transmitidos ao vivo pela Motorsport.tv e as corridas de domingo também podem ser acompanhadas no Motorsport.com.

