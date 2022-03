Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car desembarca neste final de semana em Goiânia para a segunda etapa da temporada 2022. A prova será realizada no anel externo do circuito Ayrton Senna. Em 2021, Allam Khodair foi um dos destaques neste traçado, largando em terceiro e cruzando a linha de chegada na segunda colocação. Embalado pelo bom desempenho do seu carro na Corrida de Duplas de Interlagos, realizada no mês passado, o 'Japonês Voador' chega embalado para esta disputa.

“É uma pista onde sempre conquistamos ótimos resultados, mas encarar o anel externo é um desafio diferente. Temos que ter um carro preparado para desenvolver o máximo de velocidade e aproveitar o vácuo no classificatório. São detalhes que fazem diferença neste tipo de circuito”, avaliou.

Já Diego Nunes, que sofreu com quebras na primeira etapa do ano, quer aproveitar a disputa em Goiânia para recuperar o prejuízo sofrido em São Paulo. “Serão duas corridas disputadas e, como o fim de semana em Interlagos não foi dos melhores, quero somar o maior número de pontos possível para saltar na tabela do campeonato. Não podemos fazer como em 2021, quando desperdiçamos pontos importantes em etapas que tínhamos um carro rápido”, avaliou o dono do carro #70.

As atividades de pista em Goiânia começaram na sexta-feira, com treino livre marcado para as 14h15. No sábado, os carros voltam à pista para um último ensaio às 10h25, com a tomada classificatória marcada para 14h30. No domingo, a largada para a rodada dupla que marca a segunda etapa da temporada 2022 está marcada para às 15h10. As duas provas e classificação contam com transmissão ao vivo da Motorsport.tv, aqui no Motorsport.com.

LITO CAVALCANTI analisa PREOCUPAÇÃO da Mercedes, momento da Red Bull e chances da Ferrari na F1 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: