Stock Car: Tony Kanaan está otimista com prova no anel externo de Goiânia e volta da torcida

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series volta a disputar uma prova com público pela primeira vez desde o início da pandemia, há dois anos, e isso motiva ainda mais as principais estrelas da competição. A segunda etapa do campeonato será disputada neste final de semana no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO) e Tony Kanaan espera novamente um resultado entre os primeiros colocados, após o top-5 conquistado na Corrida de Duplas na parceria com Pietro Fittipaldi em Interlagos.

“A expectativa é grande, ainda mais em uma etapa que marca o retorno do público nas arquibancadas, algo inédito na Stock Car desde o início da pandemia”, disse Tony. “A etapa será disputada no anel externo, e eu acho que a equipe tem um desempenho muito bom neste tipo de circuito. No ano passado, tivemos um acerto bem eficiente para esta pista”, comentou

O piloto da Full Time também destacou o início de temporada. Em Interlagos, em um trabalho de parceria com Pietro Fittipaldi, seu convidado para a Corrida de Duplas, o time conseguiu uma quinta posição na segunda prova da etapa, o que rendeu pontos importantes neste início de campeonato.

“Começamos a temporada 2022 de maneira muito boa em São Paulo, com um grande resultado ao lado do Pietro Fittipaldi, e vamos tentar levar esse momento para Goiânia. Não vejo a hora de estar na pista e poder acelerar o Toyota Corolla da Texaco Racing diante dos fãs da Stock Car que estarão novamente nas arquibancadas”, disse Tony.

Maurício Ferreira, chefe da Full Time Sports, que prepara o carro de Tony Kanaan, reforçou que haverá novidades nesta etapa de Goiânia: “Temos um ótimo retrospecto nesta pista, mas isso fica no passado, o que vale é o hoje, a etapa de agora em 2022. A categoria fez alguns encaixes regulamentares para os carros da nossa marca e acredito que estaremos ainda mais competitivos do que em São Paulo e temos bom potencial para seguir somando pontos importantes no campeonato”, completou Ferreira.

A programação da etapa de Goiânia da Stock Car será aberta na sexta-feira (18), com a realização do primeiro treino livre do final de semana. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação que determinará as posições de largada. A segunda rodada dupla da temporada será disputada no domingo, a partir das 15h10, e contará com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

F1 2022: Saiba os PONTOS FORTES e os PECADOS da quarta temporada de DRIVE TO SURVIVE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #166 – Confira balanço de pré-temporada da F1 e prévia para GP do Bahrein

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: