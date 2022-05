Carregar reprodutor de áudio

Depois de um significativo segundo lugar na última etapa da Stock Car no Aeroporto do Galeão, Bruno Baptista parte para a quarta etapa do campeonato com novo visual em seu carro, onde sobressai a pintura laranja, muito parecida com a cor da camisa da torcida holandesa do atual campeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, que venceu no último domingo, o GP de Miami, nos Estados Unidos.

A estreia do carro com o novo visual acontece no próximo domingo, no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), onde Baptista conquistou sua primeira vitória na Stock Car, em 2019.

“Acredito que a primeira vitória numa categoria tão disputada como a Stock Car nenhum piloto esquece. Foi um dos momentos mais emocionantes de minha carreira. Tinha apenas 22 anos e passei a ser o quarto piloto mais jovem a conquistar uma vitória em toda a história da categoria, que completava 40 anos de disputas”, recorda Bruno.

Quanto às duas provas seguidas deste domingo, Bruno Baptista acha sempre difícil, mas espera repetir a dose da última corrida no Rio de Janeiro, onde chegou em segundo lugar.

“Depois do problema mecânico que me deixou praticamente sem participar de quase todo o treino oficial de classificação na veloz pista do Galeão, o meu segundo lugar na corrida final de lá, com certeza, traz uma motivação a mais para mim, a equipe e todos os nossos patrocinadores nas disputas no Velocitta. Espero, inclusive, que o novo visual com a pintura laranja da camisa da torcida do atual campeão mundial Verstappen acrescente ainda mais sorte com o número 44 do heptacampeão Hamilton, que já trago no meu carro desde a minha primeira temporada na Stock, em 2018. Acreditem, ambos são apenas meras coincidências”, finalizou.

