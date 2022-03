Stock Car: Bruno Baptista consegue dois top-10 em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Bruno Baptista chegou em sétimo na primeira prova e ainda obteve bom oitavo lugar na segunda em Goiânia, local da segunda etapa de 2022 da Stock Car Pro Series. Com os resultados, está empatado com Ricardo Mauricio no 10º lugar do campeonato, com 28 pontos.

“Felizmente deu tudo certo aqui em Goiânia. Os dois bons resultados mostram que eu tenho condições de terminar a temporada entre os cinco primeiros colocados e, quem sabe, até lutar por mais vitórias e pelo meu primeiro título na principal categoria do automobilismo brasileiro”, comentou

Bruno correu com a frase “Stop War” nas principais partes do seu carro. O seu pedido para o fim das guerras numa importante homenagem para os ucranianos apareceu bastante nos treinos e nas próprias corridas. Quem despontou também foi Rubens Barrichello que venceu as duas provas de forma sensacional, passando a somar 56 pontos no campeonato, ficando em terceiro e próximo dos líderes Gabriel Casagrande, com 63 pontos e de Thiago Camilo, com 62.

