Rubens Barrichello é mesmo o 'rei de goiânia', o piloto da Full Time venceu a segunda corrida da Stock Car Pro Series no 'oval' de Goiânia e saiu com 100% de aproveitamento no fim de semana ao também triunfar na primeira prova.

Ricardo Maurício e Diego Nunes completaram o pódio, com Daniel Serra e Thiago Camilo fechando o top 5. O campeão de 2021, Gabriel Casagrande, terminou na 16ª posição.

A corrida

Pole position pelo grid invertido da primeira corrida, Denis Navarro chegou a segurar a liderança nas primeiras curvas, mas perdeu a ponta após um mergulho de quatro carros, onde Camilo e Gaetano di Mauro levaram a melhor e assumiram as duas posições da ponta, respectivamente. Com isso, o piloto da Cavaleiro caiu para terceiro.

Nelson Piquet Jr. foi mais um a entrar na disputa e aparecia na quarta colocação, com Bruno Baptista e Barrichello completando o top 6. Casagrande não teve uma boa largada e caiu de sexto para 22º

Com menos de cinco minutos de corrida, o safety car foi acionado por conta de um acidente de Gustavo Frigotto, que danificou a frente de seu carro ao perder o ponto de freada na curva 1 e bateu em Marcos Gomes. Tony Kanaan estava próximo do local da colisão e 'escapou' por pouco. Gianluca Petecof e Galid Osman também tiveram problemas e abandonaram.

A relargada foi autorizada na abertura da oitava volta e Camilo manteve a liderança, seguido de di Mauro e Navarro. Barrichello teve bom reinício e ganhou duas posições, assumindo o quarto posto e se aproximando do top 3. Pouco depois, ele venceu o rival da Cavaleiro e subiu à terceira colocação.

Os ponteiros se mantiveram muito próximos nas voltas subsequentes, com Rubinho segurando o fan push. Ele e Gaetano ultrapassaram Thiago pouco antes das parada nos boxes do piloto da KTF.

Barrichello aproveitou a parada ruim de di Mauro e voltou na liderança, seguido de Nelsinho - que também teve problemas com o carro e teve que voltar aos boxes para abandonar a prova.

Com isso, Rubinho abriu vantagem confortável de mais de quatro segundos sobre o novo vice-líder, Maurício. Nunes, Serra e Camilo completavam o top 5.

Os primeiros colocados se mantiveram os mesmos até que um safety car, acionado por um acidente Renato Braga e Lucas Foresti, encerrou a corrida. Vitória para Barrichello.

Classificação final

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diff. 1 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 50.345 - 2 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 50.474 746 3 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 50.434 2.690 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 50.457 3.504 5 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 50.252 4.176 6 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 50.583 4.539 7 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 50.406 4.855 8 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 50.489 5.656 9 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli Corolla 50.471 7.837 10 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 50.503 8.330 11 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 50.718 9.702 12 6 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 50.602 10.385 13 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 50.388 11.088 14 85 Guilherme Salas KTF Racing Cruze 50.707 12.808 15 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.443 13.438 16 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.576 15.329 17 121 Felipe Baptista KTF Racing Cruze 50.475 16.527 18 43 Pedro Cardoso Crown II Racing Cruze 50.735 16.973 19 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 50.222 17.916 20 3 Digo Baptista Crown Racing Cruze 50.697 1 Lp. 21 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 50.808 5 Lp. 22 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing Corolla 50.449 11 Lp. 23 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.576 11 Lp. 24 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 50.527 11 Lp. 25 117 Matias Rossi AMattheis Vogel Motorsport Corolla 50.393 12 Lp. 26 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 51.378 17 Lp. 27 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 52.037 26 Lp. 28 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 52.707 27 Lp. 29 101 Gianluca Petecof Full Time Sports Corolla 52.606 27 Lp. 30 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 54.073 27 Lp. 31 55 Renato Braga RKL Competições Cruze 50.903 6 Lp.

