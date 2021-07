Stock Car: Rossi retorna em Curitiba após ausência em Cascavel

Matías Rossi estará de volta ao grid da Stock Car Pro Series no próximo fim de semana, na sexta etapa do campeonato, em Curitiba. A informação foi dada pelo site argentino Campeones e confirmada pelo Motorsport.com.

O piloto da Full Time, que faz parte do programa Toyota Gazoo Racing, não pôde competir em Cascavel, no começo do mês. Ele até poderia estar no oeste paranaense, mas o período de quarentena obrigatório no retorno ao seu país o impediria de correr na Super TC2000 em seguida.

Na ocasião, Rossi foi substituído por Dudu Barrichello, filho de Rubens Barrichello, marcando a sua estreia na maior categoria do automobilismo brasileiro. Pelas mesmas restrições de viagens entre os dois países, Rossi também não pôde correr em Goiânia, na abertura do campeonato, sendo substituído naquela ocasião por Max Wilson, campeão da Stock em 2010.

A cobertura da etapa de Curitiba, bem como as transmissões do classificatório e das corridas você acompanha AO VIVO no Motorsport.com.

