Stock Car – Bruno Baptista: “Teremos outra temporada muito forte”

Bruno Baptista começou a escrever sua história na Stock Car Pro Series em 2018. Iniciando na época como companheiro de equipe de Lucas Di Grassi na RCM Motorsport, desde então o paulista pavimentou sua trajetória na equipe paranaense com vitórias, pódios e poles. Ainda jovem, o competidor de 25 anos soma três primeiros lugares, esteve 12 vezes no top-3, duas ocasiões na posição de honra do grid e registrou três voltas mais rápidas em corrida.

Em 2022, Bruno viveu seu melhor ano na Stock Car, frequentando a relação dos cinco primeiros do campeonato durante boa parte da temporada e terminando o calendário na sétima colocação, com direito a uma vitória, conquistada em julho no Velopark, além de uma pole e cinco pódios.

Para a temporada que se avizinha em 2023, Baptista planeja manter o bom momento e avançar ainda mais. De preferência, lutando pelo título até o fim do campeonato.

“A projeção para 2023 é de ter mais um ano muito forte na Stock Car. A RCM sempre entrega um carro muito bom, e a expectativa é poder fazer, novamente, mais um bom campeonato, e melhorar ainda mais nesta temporada. Uma vez que no ano passado estivemos entre os primeiros colocados praticamente o ano inteiro, o objetivo não é nada menos que ficar entre os primeiros e tentar o título no fim da temporada. Temos todas as possibilidades e ferramentas para isso”, declarou o companheiro de equipe do experiente Ricardo Zonta.

Dono do Toyota Corolla #44, Bruno entende que o principal fator para alcançar o Olimpo da Stock Car é adquirir ‘casca’, obtendo a bagagem necessária para buscar um novo patamar na carreira. Em seis anos na categoria, o piloto já soma 105 largadas. “Tudo o que a gente vem conquistando, como vitórias, pódios, poles, tudo isso vai somando para a nossa experiência, o que agrega para que possamos disputar o título”.

“A maioria dos pilotos da Stock Car tem muitos anos de categoria, dez anos ou até mais. O caminho, então, é adquirir experiência, e é o que tenho feito. Tem muitos pilotos de altíssimo nível que estão na categoria há muito tempo, mas que ainda não conquistaram o campeonato. Então, estou em uma crescente, mas já com uma bagagem e com condições o bastante para poder almejar o título da Stock Car”, concluiu Baptista.

A temporada 2023 da Stock Car está marcada para começar em 2 de abril com a disputa da etapa de Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Bruno Baptista

Idade: 25 anos (24/03/1997)

Nascido em: São Paulo (SP)

Estreia: 10/03/2018, Interlagos (SP)

Número: 44

Vitórias: 3

Poles: 2

Pódios: 12

Voltas mais rápidas: 3

Corridas:105

2022: 7º colocado na Stock Car

Equipe: RCM Motorsport

Sede: Curitiba (PR)

Chefe: Marcel Campos