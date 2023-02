Carregar reprodutor de áudio

Piloto mais jovem em atividade na Stock Car Pro Series, com apenas 19 anos, Felipe Baptista teve recentemente seu contrato renovado com a KTF Sports para a temporada 2023. O paulista vai, portanto, dar sequência ao trabalho iniciado na principal categoria do automobilismo na América do Sul no ano passado. Com evolução notável ao longo da sua temporada de estreia, Felipe terminou 2022 em alta, com pole e vitória em Interlagos na Super Final, em dezembro.

Para seu segundo ano na Stock, Baptista almeja ainda mais: "Realmente, 2022 foi um ano de muito aprendizado, evolução. E foi legal mostrar isso na última etapa, fazendo tudo o que tinha direito, menos a melhor volta, mas todo o resto foi perfeito. Acho que tem tudo para dar certo em 2023".

"A expectativa é alta. Como terminamos de um jeito muito bom, quero começar esse ano de uma maneira muito boa, a equipe, eu, vamos partir pra cima, em um ano de mais evolução ainda e, quem sabe, disputando o título lá no final”, declarou o dono do Chevrolet Cruze #121.

Baptista passou pela prova de fogo que foi seu ano de estreia na Stock Car. O jovem entende que entra na sua segunda temporada na categoria muito melhor em todos os aspectos: “Sinto que evoluí em muitas coisas e amadureci muito como pessoa e dentro da pista".

"Comecei o ano muito agressivo, forçando muita coisa, corria riscos à toa. Acho que, no fim do ano, consegui aprender e melhorar em todos os aspectos, e o reflexo disso foi a etapa que disputei no fim do ano em Interlagos, saindo como o maior pontuador daquele fim de semana. Foi um amadurecimento geral, consegui me entender muito mais com o carro também”, salientou o jovem Baptista.

Em 2023, Felipe vai ter nos boxes da KTF um verdadeiro ícone. Cacá Bueno, pentacampeão e piloto com mais títulos em atividade na Stock, vai defender a equipe de Cotia e será um dos companheiros de Baptista. Trabalhar com alguém com trajetória tão gloriosa é algo exaltado pelo paulista.

“A experiência do Cacá é absurda. O que ele tem de Stock Car é o que eu tenho de idade, ou até mais. Tenho muito a aprender com ele e conseguir me desenvolver com ele dentro da equipe. Espero que, com essa fusão de duas gerações, a gente consiga fazer uma parceria legal e que possamos desenvolver o time também para que, quem sabe, estejam os quatro pilotos disputando boas posições no campeonato”, concluiu. A Stock 2023 começa no dia 2 de abril, em Goiânia (GO).



Felipe Baptista

Idade: 19 anos (08/04/2003)

Nascido em: São Paulo (SP)

Estreia: 13/02/2022, Interlagos

Número: 121

Vitórias: 1

Poles: 1

Pódios: 1

Corridas: 23

2022: 20º colocado na Stock Car

Equipe: KTF Sports

Sede: Cotia (SP)

Chefe: Enzo Bortoleto

