Bruno Baptista terminou no terceiro lugar do pódio na segunda das duas provas da sexta etapa da Stock Car Pro Series 2021, disputada no domingo, 1º de agosto, no Autódromo Internacional Raul Boesel, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Ele largou da sexta posição na primeira corrida, no pit stop abasteceu um pouco e teve que lutar duramente para terminar na décima posição contra adversários que não abasteceram nada.

Na segunda corrida, com o grid formado pela inversão dos dez primeiros colocados da prova inicial, Bruno largou da pole position, se manteve na liderança até entrar para o pit stop, na 12ª volta, e depois enfrentou adversários que abasteceram tudo na primeira prova, tiveram vantagem com isso na segunda, e acabaram à sua frente. Nas voltas finais, já sem push to pass para usar, ele se esquivou dos intensos ataques de Ricardo Zonta até o final, para acabar em terceiro lugar.

Na soma dos resultados, o piloto do Corolla #44 totalizou 138 pontos, e agora é o sétimo colocado no campeonato. Ele havia chegado a Curitiba na nona posição, e havia caído para a décima, com o anúncio das decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Automobilismo, no sábado, 31, relativas a corridas da primeira e da terceira etapas.

“Estou muito feliz. Foram corridas difíceis, arduamente disputadas, mas boas, e conseguimos avançar no campeonato, que é o nosso objetivo principal nesta temporada. Agradeço muito a toda a minha equipe pelo empenho para nossa evolução”, diz Bruno Baptista, piloto da equipe RCM Motorsport, que tem apoio das empresas XP Private, Loctite, Oakberry, Pro Automotive, Hero, NGK do Brasil e Volt.

A primeira prova foi vencida por Ricardo Maurício, com Daniel Serra em segundo e Gabriel Casagrande em terceiro lugar.

A segunda prova foi vencida por Thiago Camilo, com Gaetano Di Mauro em segundo e Bruno Baptista em terceiro lugar.

Daniel Serra continua na liderança do campeonato, com 197 pontos, seguido por Gabriel Casagrande com 188, e César Ramos com 163.

A Stock Car Pro Series 2021 voltará à pista de Curitiba, para a sétima etapa, no próximo fim de semana, com corridas no anel externo do circuito no domingo, 8, Dia dos Pais.

Confira como ficou o campeonato

Posição Piloto Pontos 1 Daniel Serra 197 2 Gabriel Casagrande 188 3 Cesar Ramos 162 4 Ricardo Zonta 156 5 Thiago Camilo 148 6 Rubens Barrichello 147 7 Bruno Baptista 138 8 Diego Nunes 127 9 Ricardo Maurício 123 10 Átila Abreu 123

Veja como foi a etapa de Curitiba

