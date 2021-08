A sétima etapa da Stock Car Pro Series acontece neste fim de semana, em Curitiba. O Circuito Raul Boesel recebe a segunda de duas etapas em finais de semana consecutivos. Enquanto a última rodada usou o traçado tradicional da pista paranaense, desta vez será utilizado o anel externo do circuito.

Após a primeira rodada de Curitiba, a liderança ainda é de Daniel Serra, com 197 pontos, seguido de Gabriel Casagrande, com 188. O primeiro representante Toyota Gazoo Racing é Cesar Ramos, em terceiro, com 162.

O treino de classificação e as duas corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, com as opções em inglês e russo.

Confira os horários da etapa de Curitiba

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 08h25 Treino Livre 2 Sábado 11h15 YouTube Stock Car Treino Classificatório Sábado 14h Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 1 Domingo 11h10 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 2 Domingo 11h48 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV

