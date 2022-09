Carregar reprodutor de áudio

Bruno Baptista protagonizou um dos qualis mais apertados da Stock Car em muitos anos. O piloto da RCM cravou 1min32s005, apenas cinco milésimos mais rápido que o seu companheiro de equipe, Ricardo Zonta e Felipe Lapenna, que tiveram rigorosamente a mesma marca no Q3.

Falando após o seu feito, o piloto de 25 anos de idade dedicou a pole à sua equipe, em entrevista ao Motorsport.com.

“Melhor, impossível”, disse Rodrigo. “A equipe me entregou um carro sensacional no Q1, mas é importante a gente ter um carro bom para o Q2 e Q3, que já tem pneus bastante desgastados, então a gente tem que fazer um acerto bom para as três partes.

“Conseguimos essa primeira pole da temporada, estamos brigando pelo título, estamos em sexto, e vamos fazer o máximo de pontos amanhã para tentar subir na tabela.”

Um dos fatores de desequilíbrio é o forte calor que assola Mogi-Guaçu. A temperatura ambiente no momento do quali era superior a 30 graus, com mais de 50 na pista. Segundo Bruno, não há muito o que fazer, já que isso é um problema que afeta a todos.

“O calor atrapalha todo mundo, não posso falar que só me atrapalha. Pela manhã treinamos com a pista mais fria, na classificação estava 15°C mais quente, então isso fez total diferença, é um trabalho dos engenheiros, ver onde acertar esses ajustes finos para compensar o frio e calor. Conseguimos fazer isso e marcar a pole.”

Veja como foi

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: