A Stock Car realizou a corrida sprint da etapa de Interlagos, em São Paulo, neste sábado, valendo pela terceira etapa da temporada de 2024.

Cesar Ramos foi o grande vencedor, após superar Gabriel Casagrande logo no início e manter uma boa vantagem no restante da prova. Felipe Massa foi o segundo colocado, após boa estratégia de pit stops. Thiago Camilo completou o pódio.

Líder do campeonato, Casagrande teve problemas e abandonou. Rubens Barrichello foi outro a abandonar, após acidente depois que foi tocado por Gabriel Robe. Outro campeão, Ricardo Maurício saiu da corrida após perder uma roda.

A Corrida

Gabriel Casagrande largou da pole position e manteve a primeira colocação no início. A primeira volta foi limpa, sem grandes incidentes. No segundo giro, Cesar Ramos pressionava o líder, mas sem sucesso. Na terceira colocação, Thiago Camilo se defendia do ataque de Nelsinho Piquet.

Na quarta volta, o piloto da Ipiranga Racing assumiu a liderança após manobra sobre Casagrande.

Faltando 25 minutos, Ricardo Maurício abandonava após mais uma vez perder uma roda. Na sequência, Rubens Barrichello rodou após o S do Senna depois de ser tocaco por Gabriel Robe. Com isso, o safety car foi acionado. Robe foi punido com um drive through.

Mesmo com a corrida neutralizada, Casagrande parava na pista, perto da Junção.

Com isso, Ramos e Camilo lideravam, seguidos por Piquet, Átila Abreu e Felipe Massa.A relargada ocorreu faltando 17 minutos.

Com a janela de pit stop aberta, Camilo e Nelsinho foram os primeiros a parar entre os ponteiros. Ramos entrou na volta seguinte.

Após o ciclo ser completado, Ramos voltava à liderança, com Massa na segunda colocação e Camilo em terceiro, sendo essa a ordem do pódio desta primeira corrida do fim de semana.

1º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 18 voltas em 33min13s693

2º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 2s103

3º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 3s970

4º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 5s588

5º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 6s616

6º - Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 8s597

7º - Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 10s192

8º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 10s249

9º - Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), a 11s430

10º - Marcos Gomes (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 12s239

11º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 13s064

12º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 13s843

13º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 15s813

14º - Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 18s449

15º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 20s155*

16º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 21s833

17º - Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 22s863

18º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 23s379

19º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 24s107

20º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 29s603

21º - Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 30s458

22º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 31s767

23º - Luan Lopes (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 31s954

24º - Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 56s801

25º - Gabriel Robe (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 57s191

26º - Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 2 voltas



Não completaram

Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 14 voltas

Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 14 voltas

Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 15 voltas

*Piloto foi punido pela direção de prova, posteriormente, em 10s.

