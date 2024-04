O bom filho à casa torna. E com estilo. Marcos Gomes conquistou nesta manhã a pole position para o GP ArcelorMittal Interlagos, a terceira etapa da temporada de 2024 da Stock Car.

O campeão de 2015, que por enquanto fará apenas esta etapa, cravou 1min40s632, superando em 0s065 Gaetano di Mauro durante o Q3.

A segunda fila será composta por Ricardo Zonta e Felipe Baptista, enquanto que Julio Campos, Felipe Massa, Átila Abreu e Rafael Suzuki completaram o top 8.

Para a corrida sprint, que acontece neste sábado, às 15h, a pole position ficou com Gabriel Casagrande, já que o atual campeão ficou em 12º, colocação esta que ele iniciará na corrida principal deste domingo.

A corrida sprint da etapa de Interlagos acontece neste sábado, às 15h, também com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

1º - Marcos Gomes (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s632

2º - Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s697

3º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min40s822

4º - Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min40s852

5º - Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min40s872

6º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s953

7º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min41s074

8º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s263

9º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min40s950

10º - Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min41s001

11º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min41s012

12º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min41s031

13º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s056

14º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min41s070

15º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min41s164

16º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min41s339

17º - Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min41s358

18º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min41s416

19º - Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min41s448

20º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min41s629

21º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min40s801

22º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min40s911

23º - Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s933

24º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min41s236

25º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min41s363

26º - Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min41s499

27º - Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s881

28º - Luan Lopes (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min42s095

29º - Gabriel Robe (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min42s623



Corrida Sprint (sábado), grid de largada

1º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze)

2º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

3º - Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

4º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

5º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze)

6º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze)

7º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze)

8º - Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze)

9º - Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla)

10º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

11º - Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

12º - Marcos Gomes (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

13º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

14º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla)

15º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

16º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze)

17º - Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla)

18º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla)

19º - Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla)

20º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla)

21º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

22º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

23º - Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

24º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

25º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

26º - Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla)

27º - Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze)

28º - Luan Lopes (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla)

29º - Gabriel Robe (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze)

