Stock Car adia Corrida de Duplas por causa de coronavírus

O coronavírus vem mexendo com o esporte a motor pelo mundo e no Brasil não foi diferente. A Corrida de Duplas da Stock Car, agendada para o dia 29 de março, em Goiânia, que marcaria a abertura da temporada 2020 foi adiada por conta da pandemia mundial do Covid-19.

O evento, que permanecerá como uma prova com convidados, será realizado no dia 22 de novembro, também na capital de Goiás.

A princípio, a etapa do Velopark servirá como abertura do campeonato, mas também ainda corre riscos.

“Decidimos tomar essa medida em função do possível avanço do vírus e também com as

manifestações recentes do governo goiano. É impossível saber como estará o cenário daqui a

duas semanas no país, quando faríamos a prova de abertura da temporada, então a decisão de

adiar essa prova foi a mais acertada”, comentou Carlos Col, CEO da Vicar.

“A decisão foi tomada após consulta junto a nossos patrocinadores e demais envolvidos na realização do evento. Nossa primeira e maior preocupação é preservar a saúde dos fãs locais, além dos envolvidos diretamente com a realização da corrida, uma comunidade que giram em torno de

800 pessoas. É a medida mais correta para o momento. Então optamos por ela”, ponderou.

“Mas este evento continua sob observação, também devido ao cenário atual, que nos preocupa bastante. Então vamos aguardar as próximas semanas para decidir o que fazer no caso desta corrida também”, disse Col.

A Stock Car manterá o calendário de 12 etapas em 2020, seguindo o dirigente: “Não há motivo para não considerar que vamos realizar todas as corridas”, disse ele. “Temos um compromisso com nossa comunidade, que envolve, além das equipes e organização, os patrocinadores e a imprensa. Da nossa parte esse compromisso é 100% viável, desde que as condições de saúde no país estejam estabilizadas”, finalizou.

A SuperTC 2000, principal categoria na Argentina, e que conta com a participação de Rubens Barrichello, também teve que adiar a etapa de San Juan, que daria início ao campeonato no próximo fim de semana, no dia 22.

Relembre outras provas impactadas pelo coronavírus