Na pista, Arthur Leist faturou a corrida 1 da Stock Car em Buenos Aires neste sábado, mas foi punido após a disputa e, com isso, Daniel Serra ficou com o triunfo da primeira de duas provas na Argentina. Depois da penalidade a Leist, completaram o pódio Ricardo Zonta e Felipe Massa, candidatos ao título.

Líder e vice-líder na chegada à capital 'hermana', o ponteiro Felipe Baptista e o também jovem Dudu Barrichello sofreram na pista. Baptista, com problema no semi-eixo, embora não tenha perdido a liderança da tabela, e Eduardo, pós-toque com Cacá Bueno, abandonaram a prova nos estágios iniciais.

A corrida

A largada da Stock na Argentina aconteceu de forma limpa, mas pouco depois, Dudu e Cacá se encontraram e Eduardo acabou levando a pior. Na ponta, Fraga liderava com 0s7 para Rubinho Barrichello. Por conta do problema no início da prova, Dudu acabou abandonando.

Na oitava volta da corrida, Felipe Baptista parou perto da entrada dos boxes abandonando a corrida com uma quebra de semi-eixo. Em decorrência disso, o safety car foi acionado. Alguns pilotos aproveitaram que a janela de paradas estava aberta e fizeram suas trocas.

A relargada aconteceu uma volta depois, com o pole Felipe Fraga ainda na ponta. Por conta dos carros que ficaram na pista e não fizeram a troca, Leist se tornou o novo líder já que Fraga também não tinha ido aos boxes. Antes de abandonar, Baptista se tocou com Gaetano di Mauro, que também abandonou.

Fraga foi aos boxes apenas na 16ª volta. Quatro voltas depois, Julio Campos e Thiago Camilo se tocaram, com os dois indo parar na brita. Assim, o safety car voltou à pista. A pista ficou livre novamente com apenas cinco minutos e meio no cronômetro: Leist na frente, Serra segundo e Zonta na terceira posição.

Átila Abreu disputava posição com Gabriel Casagrande quando levou um 'totó' de Vitor Baptista e rodou na pista. Na última volta, Gianluca Petecof foi parar na grama enquanto Leist seguiu na liderança até a quadriculada. Entretanto, Arthur estava sob investigação por uso indevido do push e, no fim, foi punido.

Veja resultado da corrida 1 da Stock Car em Buenos Aires após a punição:

1 - Daniel Serra

2 - Ricardo Zonta

3 - Felipe Massa

4 - Allam Khodair

5 - Bruno Baptista

6 - Zezinho Muggiati

7 - Gabriel Casagrande

8 - Cacá Bueno

9 - Felipe Fraga

10 - Rubinho Barrichello

11 - Vitor Baptista

12 - César Ramos

13 - Enzo Elias

14 - Ricardo Maurício

15 - Nelsinho Piquet

16 - Rafael Suzuki

17 - Marcos Gomes

18 - Lucas Kohl

19 - Lucas Foresti

20 - Arthur Leist (punido em 20s)

21 - Gianluca Petecof

22 - Átila Abreu

DNF - Thiago Camilo

DNF - Júlio Campos

DNF - Gaetano Di Mauro

DNF - Felipe Baptista

DNF - Dudu Barrichello

Veja como foi a corrida 1 da Stock Car em Buenos Aires

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

