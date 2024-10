Stock Car: Rafael Suzuki bate, mas conquista pole em Buenos Aires

Grandes emoções no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, na Argentina! Neste sábado (05), os pilotos da Stock Car se juntaram para definir o pole position em uma pista não muito quente, mas completamente seca. No fim, quem se deu melhor foi Rafael Suzuki, apesar de ter batido no Q3.

O treino

No grupo 1, para o Q1 Daniel Serra, Felipe Fraga, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta, Rubens Barrichello, Lucas Foresti, Júlio Campos, Gabriel Casagrande, Cacá Bueno e Átila Abreu fecharam o top 10 na primeira etapa e se classificaram para a seguinte.

No grupo 2, Rafael Suzuki, Arthur Leist, Bruno Baptista, Cesar Ramos, Enzo Elias, Felipe Massa, Thiago Camilo, Dudu Barrichello, Gaetano Di Mauro, Gianluca Petecof fecharam o segundo top 10, garantindo seus lugares.

Suzuki foi o único piloto a conseguir virar uma volta em 1m15s na pista argentina durante a primeira fase da classificação.

No Q2, os pilotos vieram com pneus novos, para definir os melhores tempos possíveis e conseguir boas classificações para a corrida Sprint.

Suzuki, Massa, Camilo, Ramos, Bruno Baptista, Leist, Casagrande e Ricardo Maurício conseguiram pular para o Q3, se classificando entre os primeiros ao oitavo lugar.

Serra, Zonta, Rubens Barrichello, Fraga, Khodair, Elias, Campos, Foresti, Bueno, Petecof, Dudu Barrichello e Abreu irão ocupar a segunda fileira de largada. Tendo ficado em 12°, Felipe Fraga será o pole para este sábado.

Com os ânimos à flor da pele, Suzuki chegou ao Q3 e estava na pole position faltando dois minutos para o fim da sessão. No entanto, o carro escapou da pista e acabou rodando e batendo, causando uma bandeira vermelha.

Neste momento, o piloto era seguido por Camilo e Bruno Baptista, que fechavam o top 3. Na sequência, Massa, Maurício, Leist, Casagrande e Ramos.

Alguns minutos depois, quando o carro de Suzuki foi tirado da pista, os pilotos voltaram para abrirem uma última volta e tentarem melhorar o tempo de 1m15s709.

Apesar da chance, Suzuki conseguiu se manter como primeiro, seguido por Thiago Camilo e Bruno Baptista.

Resultado da classificação da Stock Car em Buenos Aires:

1º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min15s709

2º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min15s775

3º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min15s849

4º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min15s883

5º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min15s979

6º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min16s017

7º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min16s021

8º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min16s063

9º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min16s178

10º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min16s198

11º - Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min16s201

12º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min16s249

13º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min16s284

14º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min16s334

15º - Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min16s410

16º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min16s424

17º - Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min16s514

18º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min16s571

19º - Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min16s657

20º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min18s367

21º - Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min16s247

22º - Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min16s446

23º - Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min16s693

24º - Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min16s695

25º - Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min16s907

26º - Marcos Gomes (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min16s976

27º - Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min17s037

*resultado extraoficial

Corrida 1 (sábado), grid de largada (top 12 do quali invertido)*

1º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

2º - Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla)

3º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

4º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

5º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

6º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla)

7º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

8º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze)

9º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze)

10º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

11º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

12º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze)

13º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

14º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla)

15º - Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze)

16º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze)

17º - Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

18º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla)

19º - Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla)

20º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze)

21º - Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

22º - Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

23º - Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

24º - Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla)

25º - Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla)

26º - Marcos Gomes (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

27º - Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze)

Veja como foi o quali da Stock Car em Buenos Aires:

