Na tarde desta sexta-feira, foi realizado o segundo treino livre para a etapa de Buenos Aires da Stock Car Pro Series, no autódromo Oscar y Juan Gálvez, na capital da Argentina. E o mais rápido da sessão foi Thiago Camilo.

O piloto da Ipiranga Racing desbancou a concorrência e teve como competidor mais próximo o pentacampeão Cacá Bueno, da KTF. Quem completou o top 3 foi Rafael Suzuki, da TMG. Ele ficou à frente do companheiro Felipe Massa, que superou Cesar Ramos, da Ipiranga Racing.

No sexto posto, quem apareceu foi Ricardo Zonta, da RCM, batendo Arthur Leist, da Full Time Sports. A oitava colocação foi de Felipe Fraga, da Blau, enquanto Enzo Elias, da Crown, foi o nono. Quem 'fechou' as 10 primeiras posições foi Daniel Serra, da Eurofarma -- confira o top 20 do TL2 na tabela mais abaixo.

A Stock Car retoma seu cronograma na capital 'hermana' neste sábado, quando inicialmente se disputa a classificação, às 9h30 (Brasília). Também no sábado, às 15h30, acontece a corrida 1 do evento, com as duas sessões mencionadas sendo transmitidas na Motorsport.tv Brasil no YouTube (confira nos links).

1 T CAMILO IPIRANGA 1:15.529 2 C BUENO KTF 1:15.714 +0.185 3 R SUZUKI TMG 1:15.728 +0.199 4 F MASSA TMG 1:15.731 +0.202 5 C RAMOS IPIRANGA 1:15.799 +0.270 6 R ZONTA RCM 1:15.853 +0.324 7 A LEIST FULL TIME 1:15.883 +0.354 8 F FRAGA BLAU 1:15.897 +0.368 9 E ELIAS CROWN 1:15.923 +0,394 10 D SERRA EUROFARMA 1:15.927 +0.398 11 G PETECOF FULL TIME 1:15.950 +0.421 12 F BAPTISTA CROWN 1:15.960 +0.431 13 G DI MAURO CAVALEIRO 1:15.974 +0.445 14 R MAURÍCIO EUROFARMA 1:15.991 +0.462 15 B BAPTISTA RCM 1:16.070 +0.541 16 R BARRICHELLO FULL TIME 1:16.072 +0.543 17 G CASAGRANDE A.MATTHEIS VOGEL 1:16.118 +0.589 18 N PIQUET JR CAVALEIRO 1:16.121 +0.592 19 L FORESTI A.MATTHEIS VOGEL 1:16.145 +0.616 20 J CAMPOS POLE 1:16.154 +0.625 21 V BAPTISTA CHIARELLI 1:16.156 +0.627 22 A KHODAIR BLAU 1:16.180 +0.651 23 M GOMES KTF 1:16.262 +0.733 24 A ABREU POLE 1:16.286 +0.757 25 D BARRICHELLO FULL TIME 1:16.436 +0.907 26 Z MUGGIATI KTF 1:16.457 +0.928 27 L KOHL GARRA 1:17.057 +1.528

