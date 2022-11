Stock Car: Cacá Bueno correrá pela KTF Sports em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Maior vencedor da Stock Car em atividade, Cacá Bueno está de casa nova para a temporada 2023. O pentacampeão da categoria passa a integrar o time da KTF Sports, equipe que tem sido destaque nas últimas temporadas. Com isso, Cacá atinge a marca de 22 temporadas consecutivas na principal categoria do automobilismo brasileiro.

“Gostaria de agradecer todos estes anos de luta e aprendizado com todo time da Crown Racing, mas chegou o momento de traçar um outro caminho”, disse Cacá. “É uma oportunidade muito especial começar essa nova história na KTF Sports, uma equipe que tem uma mentalidade vencedora por todas as categorias em que apoia, desde a base no kart até a Stock Car. É um projeto que combina muito com o que eu penso do automobilismo e vamos em busca de trazer grandes resultados juntos”, comentou.

Dono de 38 vitórias, 84 pódios e 37 poles em 331 corridas na Stock Car, Cacá Bueno esteve em São Paulo na sede da KTF Sports, localizada em Cotia, e foi conhecer de perto o time liderado por Enzo Bortoleto, dono da equipe, que comemorou a chegada do experiente piloto.

“Estamos muito animados com a chegada do Cacá Bueno à KTF. 2023 será o nosso quinto ano na categoria e estamos nos preparando para ser protagonistas na luta pelo título. O Cacá é o maior campeão da Stock em atividade. Vamos trabalhar duro para levá-lo de volta às vitórias e, mais do que isso, estamos certos de que a sua experiência poderá somar em muito ao nosso time na luta pelo título da Stock Pro Series”, disse Bortoleto.

Outros campeões garantidos em 2023

A dupla da Eurofarma, Ricardo Maurício e Daniel Serra também se garantiu para a temporada de 2023. O time de Rosinei Campos, o Meinha, renovou o acordo com os dois pilotos que juntos, somam seis títulos da Stock Car, três para cada. Serra ainda busca o tetra em Interlagos, na grande final que acontecerá no dia 11 de dezembro.

