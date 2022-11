Stock Car abre venda de ingressos para decisão do título de 2022

Carregar reprodutor de áudio

Já estão à venda os ingressos para a etapa decisiva da temporada 2022 da Stock Car Pro Series. A final está marcada para os dias 10 e 11 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e o argentino Matías Rossi vão lutar pelo título do campeonato. O cronograma contempla também a etapa que decidirá o campeão da categoria de acesso Stock Series, a disputa que apontará o vice-campeão da Fórmula 4 Brasil e a etapa final da Copa HB20.

O final de semana contará com um total de nove corridas: duas pela Stock Car Pro Series, duas na Stock Series, três na F4 Brasil e mais duas na Copa HB20. Os ingressos para o evento estão disponíveis para compra por valores a partir de R$ 40. As entradas estão à venda por meio da plataforma Sympla no link a seguir.

Opções em Interlagos

Os ingressos disponibilizados para venda abrangem dois setores em Interlagos. Na arquibancada descoberta o público contará com boa visão do miolo do circuito e uma área de convivência com praça de alimentação (food trucks). Com acesso pelo portão A do autódromo, o valor da entrada deste setor é de R$ 40,00 (meia-entrada e promocional BRB Card) ou R$ 80,00 (inteira).

Com vista privilegiada da largada e chegada, área de convivência e praça de alimentação, a arquibancada coberta tem preço fixado em R$ 75,00 (meia-entrada e promocional BRB Card) ou R$ 150,00 (valor cheio). O acesso será feito pelo portão M.

Todos os ingressos serão válidos para sábado e domingo, com abertura dos portões prevista para 7h30. Haverá também bilheteria no local nos dias 10 e 11, com aquisição sujeita a disponibilidade de ingressos, no seguinte endereço: Avenida Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, São Paulo. A programação do fim de semana será anunciada nos próximos dias.

Protocolos e acessos especiais

Pessoas com necessidades especiais e/ou com mobilidade reduzida, e seu acompanhante, deverão adquirir ingressos individuais, podendo ser comprados no mesmo pedido. Tanto para a retirada dos ingressos quanto para o acesso ao circuito, a pessoa com necessidade especial e seu acompanhante deverão estar juntos.

Menores entre dois e 17 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal, sendo obrigatória a apresentação de documento original, com foto, do menor e do responsável legal. Menores dois anos não terão acesso ao evento.

O uso de máscara facial, que cubra boca e nariz, não é obrigatório, mas estará sujeito ao decreto municipal vigente no dia do evento.

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: