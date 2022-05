Stock Car: Cacá se prepara para correr no quintal da equipe

Carregar reprodutor de áudio

A rodada dupla da Stock Car neste final de semana marca os 10 anos da homologação do Autódromo Velocitta pela CBA para receber competições do automobilismo e uma equipe da categoria faz parte desta história: a Crown Racing, que tem sua sede dentro do complexo desde 2020.

Junto com o chefe de equipe William Lube, Cacá Bueno foi um dos idealizadores do projeto que trouxe o time de Petrópolis (RJ) para o complexo do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. O autódromo de 3.443 metros fica dentro da Fazenda Velocitta, onde os pilotos, promotores, engenheiros, mecânicos e convidados realizam suas atividades.

“O Velocitta é um local realmente diferente porque ao mesmo tempo que você vem para correr, fazer o seu trabalho, também é um local que você está sempre próximo da família e dos amigos, como o Guiga Spinelli, multicampeão no rally e também um dos grandes responsáveis por essa pista e toda a infraestrutura estar sempre impecável”, diz Cacá, que possui três pódios no Velocitta na Stock Car.

A sede da equipe Crown Racing fica ao lado da curva 7, com espaço para manutenção dos três carros da Stock Car, além de picapes de rally e até protótipos. O local tem acesso fácil para o traçado, facilitando a logística para a Crown Racing em finais de semana de competição no autódromo.

“Os nossos mecânicos e engenheiros acabam aproveitando um dia a mais na sede da equipe, enquanto outros times estão viajando para vir até o Velocitta, então ter essa base aqui é de grande importância para nós. É claro que com relação aos resultados não há vantagem para nós, até porque a Stock Car não permite testes privados e nem durante a temporada”, explica Cacá.

Localizado a aproximadamente 170 km da capital paulista, o Velocitta recebe provas da Stock Car desde 2017. A etapa deste final de semana terá os primeiros treinos nesta sexta-feira, enquanto o classificatório está previsto para sábado às 13h25. A primeira corrida está programada para domingo às 13h30, enquanto a segunda começa logo na sequência, às 14h05, com a inversão top-10 definido ao final da primeira prova.

