A 9ª rodada da Stock Car disputada neste domingo (19) no anel externo do autódromo de Goiânia reservou uma disputa emocionante até as últimas voltas. Na segunda corrida da rodada dupla, Thiago Camilo, que largou na ponta pelo grid invertido da primeira, protagonizou uma batalha feroz pela vitória com Gabriel Casagrande, Ricardo Zonta e Ricardo Maurício, cheia de trocas de liderança no final.

O piloto da Ipiranga Racing entrou na última volta em terceiro, acionou o botão de ultrapassagem, aproveitou um erro de Zonta, passou Casagrande e trouxe consigo, na mesma estratégia, Maurício, que abriu a última volta em quarto. Os dois cruzaram a linha de chegada praticamente juntos e o rival da Eurofarma venceu por um centésimo de segundo.

"Eu queria demais essa vitória após um fim de semana bem difícil, mas eu e a equipe demos o máximo e saio daqui bem mais contente que cheguei", disse Camilo. "A classificação foi complicada, larguei em 13º e conseguimos cumprir a meta de economizar o botão de ultrapassagem e terminar a primeira corrida entre os dez."

"Na segunda, eu tinha ritmo para me manter em primeiro, ali no fim, trocando pushes com o Zonta e o Casagrande, deixei o último para a volta final, deu certo, mas o Ricardinho veio na mesma estratégia que eu e acabou emparelhando no finalzinho", acrescentou.

Cesar Ramos andou sempre perto do companheiro de equipe até o pit stop da segunda corrida, quando a roda traseira direita não foi aparafusada corretamente. Ali, ele perdeu segundos preciosos e o piloto e dez posições.

O domingo, contudo, começou mal para Cesinha. O vazamento que o tirou da segunda corrida de ontem voltou a aparecer logo no início do único treino livre, e a equipe teve que trocar de motor em duas horas para botar o carro na classificação.

"Eu não treinei, então indo direto para a qualificação nessa configuração de anel externo é sempre mais complicado", comentou Ramos. "Além disso, não estava conseguindo sequer pegar o vácuo dos outros carros com o motor novo. Larguei em 15º, comecei a primeira corrida muito bem, me livrei dos acidentes e consegui me estabilizar em sétimo lugar a partir da metade."

"Nosso plano era economizar pneus e push e fazer uma boa combinação de pontos na segunda prova. Largando em quarto, cheguei a andar em segundo, atrás apenas do Thiago, e entrei no pit stop nessa posição. Infelizmente um problema na troca do pneu me jogou para trás. Vamos em frente", finalizou.

Saiba como F1 na BAND vem AMEAÇANDO GLOBO e quais GPs de MAIOR e MENOR audiência em 2021

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: