Ricardo Maurício fez história na jornada dupla da Stock Car em Goiânia. O piloto da Eurofarma venceu a segunda corrida de sábado e ganhou as duas de domingo. Foi a primeira vez que um piloto ganhou todas as provas da mesma rodada na categoria.

Dois dos triunfos foram em etapas de grid invertido e um veio após marcar a pole position no treino classificatório de hoje. O paulistano exaltou sua equipe pelos resultados e parabenizou o trabalho conjunto para o sucesso.

"Foi um final de semana fantástico e voltamos à briga pelo campeonato", disse Maurício. "O time foi fantástico, porque a gente não vence sozinho, tem que ter o apoio e a dedicação de todos contigo, do patrocinador e eu só tenho a agradecer a eles."

"Fizemos a pontuação máxima no final de semana, foram 56 pontos num só dia. Vitórias, pole, volta mais rápida... não poderia ter sido melhor. Queria dedicar esses dois triunfos de hoje para minha mãe, que hoje faz 70 anos", acrescentou.

A Stock Car volta em 24 de outubro para a etapa de Mogi Guaçu, no Vello Città.

