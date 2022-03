Carregar reprodutor de áudio

Depois de duas corridas movimentadas em Goiânia, a Scuderia Chiarelli conseguiu seu primeiro top-10 da temporada 2022 da Stock Car Pro Series. A conquista veio com Sérgio Jimenez na corrida 2 da segunda etapa do campeonato, disputada no anel externo do autódromo no centro-oeste brasileiro. Foi o melhor fim de semana do time desde a estreia no campeonato, no último ano, com os dois carros constantes na briga pelas 10 primeiras posições.

“Foi bom e poderia ter sido melhor. A gente conseguiu o resultado que queríamos, mostramos performance e tínhamos reais chances de chegar ao pódio, mas tomei dois toques, nas duas corridas e caí duas vezes para o último lugar”, contou Jimenez. “No entanto, evoluímos bastante. Terminamos as duas corridas e fomos sempre competitivos. Temos que dar um passo de cada vez, a Stock Car é muito competitiva. Fizemos o fim de semana todo sem nenhum problema mecânico ou técnico e vamos em busca de nosso primeiro pódio”, prosseguiu.

Já Beto Monteiro, que disputou a etapa goianiense com uma pintura especial, com as cores da bandeira da Ucrânia, esteve perto de repetir o resultado de Jimenez, mas precisou abandonar a prova.

“Tínhamos pouca velocidade de reta e, depois da classificação, resolvemos trocar o motor. Na corrida, vinha muito bem, podia brigar até por um top-10, mas por conta da dinâmica da prova, ficamos sem freios. Acho que melhoramos bastante da etapa de São Paulo para cá, então vamos para a próxima”, resumiu.

A próxima prova da Stock Car acontece no dia 10 de abril, na volta da categoria ao Rio de Janeiro. O palco será o novo circuito temporário montado no aeroporto do Galeão.

