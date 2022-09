Carregar reprodutor de áudio

Na semana do gaúcho, na qual comemora-se a revolução Farroupilha (20/10), o Rio Grande do Sul receberá a nona etapa da temporada 2022 da Stock Car. A disputa acontecerá neste final de semana, no reformado circuito de Santa Cruz do Sul.

Embalados pela boa classificação conquistada na etapa do Velocitta, a dupla da Blau Motorsport Allam Khodair e Diego Nunes chegam aos pampas de olho na primeira vitória no campeonato.

"Oscilamos muito durante a temporada e isso acabou nos tirando da briga pelo título”, disse Allam Khodair. No entanto, votar a largar na frente e brigar pelas primeiras posições reforçou a motivação na busca pela vitória.

“Nosso carro evoluiu bastante nas últimas provas, voltamos a brigar pelas primeiras posições do grid e isso nos trouxe de volta a confiança no nosso trabalho e no trabalho de toda a equipe. Agora é procurar manter este ritmo para vencer em Santa Cruz do Sul", completou o Japonês Voador.

"A etapa de Santa Cruz será um dos grandes desafios deste ano. O asfalto do circuito foi renovado, o que tende a diminuir o desgaste dos pneus e isso será uma novidade para todos. Quem melhor souber se adaptar à novidade e tirar proveito disso, levará vantagem”, observou Diego Nunes.

As atividades de pista da oitava etapa da Stock Car começam neste sábado com o shakedown às 07h50. Depois segue para os treinos livres às 08h10 e 11h00. O dia será finalizado com o classificatório às 14h15, que será exibido ao vivo pelo Sportv. No domingo, a largada da rodada dupla está marcada para as 14h50 e conta com transmissão ao vivo da Band e do Sportv.

