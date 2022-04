Carregar reprodutor de áudio

Em sétimo na classificação do campeonato, Júlio Campos deu mais um passo para permanecer entre os principais nomes da Stock Car em 2022.

Neste sábado (9), o piloto Lubrax | Podium Stock Car Team foi o oitavo mais rápido na sessão classificatória e vai largar na quarta fila no grid de largada, nas corridas que marcam a volta do automobilismo ao Rio de Janeiro (RJ), no novo circuito temporário montado no aeroporto do Galeão.

Apesar do bom desempenho, Campos precisou superar adversidades para conseguir colocar seu Chevrolet Cruze #4 entre os primeiros colocados no grid.

“O fim de semana começou com uma quebra de câmbio no segundo treino. Acho que o carro ficou com um pouco de vibração e não conseguir fazer o segundo treino completo e ter a certeza, na hora da tomada de tempos, da quantidade de grip que eu teria com pneus novos”, contou.

O curitibano acredita que poderia ter brigado pela pole position na prova inaugural do Galeão, mas se disse satisfeito com o rendimento obtido.

“Acho que faltou um pouquinho no Q2 para entrar na briga pela pole. Dava para ter encaixado um décimo de segundo melhor para conseguirmos largar entre os seis primeiros. Mas vamos para corrida, buscar pontos importantes para o campeonato”, definiu.

As provas de estreia da Stock Car no Galeão ocorrem neste domingo (10), a partir das 13h20. As corridas serão transmitidas pela TV, pela Band e canais por assinatura SporTV.

Veja como foi a classificação da Stock Car Pro Series para o GP do Galeão no Rio:

