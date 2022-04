Carregar reprodutor de áudio

Marcos Gomes vai largar no meio do pelotão da Stock Car, na prova que marca o retorno do automobilismo ao Rio de Janeiro (RJ).

Neste sábado (9), o piloto da Cavaleiro Sports conquistou a 14ª posição no grid de largada para a primeira prova da história do novo circuito temporário montado no aeroporto do Galeão.

Seu companheiro de equipe, Denis Navarro, vai largar na 25ª posição na primeira corrida do fim de semana.

Após a sessão que definiu as posições do grid, o campeão da Stock Car em 2015 avaliou que a performance na tomada de tempos ficou no meio termo.

“Foi razoável. Começamos o treino com muitos problemas, como na bateria e no radiador, o que nos fez perder muito tempo de pista, num circuito que era novo para todo mundo”, lamentou. “Mas fomos evoluindo a conseguimos escapar da parte de trás do grid”, continuou.

Para as duas corridas deste domingo, o objetivo do piloto do Chevrolet Cruze #80 é pontuar ao máximo para se manter no grupo de elite da classificação do campeonato.

“Não foi bom, mas também não foi ruim. Vamos fazer uma corrida segura para buscar chegar entre os 10 primeiros e diminuir qualquer tipo de prejuízo, para assim nos mantermos entre os 10 mais bem colocados no campeonato”, encerrou.

Companheiro de equipe de Gomes, Denis Navarro larga na 25ª posição. As provas de estreia da Stock Car no Galeão ocorrem neste domingo (10), a partir das 13h20. As corridas serão transmitidas pela TV, pela Band e canais por assinatura SporTV.

Veja como foi a classificação da Stock Car Pro Series para o GP do Galeão no Rio:

Q4: Leclerc é pole após batidas de Alonso, Stroll e Latifi; veja debate da classificação

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: