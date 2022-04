Carregar reprodutor de áudio

Tony Kanaan teve um sábado (9) positivo nos treinos livres no aeroporto do Galeão, onde será disputada a etapa do Rio de Janeiro da Stock Car. O piloto da Texaco Racing mostrou bom desempenho nas duas primeiras sessões do dia, e espera por um domingo com boas corridas, principalmente na segunda prova do dia no circuito montado dentro do aeroporto internacional Tom Jobim.

O dono do Toyota Corolla número 6 lamentou apenas o desempenho na classificação, onde ficou com a 29ª colocação. De acordo com o baiano, a perda do vácuo nas tentativas de voltas rápidas na primeira rodada da classificação foi decisiva para o resultado. O piloto, porém, destacou que o carro possui um desempenho satisfatório.

“O carro está bom. Perdemos o vácuo, infelizmente, na classificação por um desentendimento com os carros e isso fez muita diferença, mas amanhã temos a corrida e faremos uma estratégia diferente vindo lá de trás”, disse Kanaan, que ainda ressaltou a abrasividade da pista, totalmente feita em concreto, diferente de todos os outros circuitos da temporada.

“Esta é uma pista um pouco mais abrasiva, mas isso é igual para todo mundo. Eu já tenho experiência em corrida de aeroporto, então sei que amanhã com certeza teremos que dar uma olhada na questão do desgaste dos pneus”, completou Kanaan.

A etapa do Rio de Janeiro da Stock Car será disputada neste domingo (10), a partir das 13h20, e contará com transmissão da Band, do Sportv e do canal oficial da categoria no YouTube.

Veja como foi a classificação da Stock Car Pro Series para o GP do Galeão no Rio:

