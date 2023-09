Palco da próxima etapa da temporada 2023 da Stock Car, o autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS), é definitivamente um lugar de boas lembranças para Júlio Campos.

No circuito gaúcho, o piloto Lubrax | Podium Stock Car Team conquistou nada menos do que cinco pódios ao longo da carreira na categoria. Ao todo, foram quatro terceiros lugares e um segundo lugar obtidos desde 2010. Agora, a expectativa do paranaense é que a história se repita.

“O Velopark é um circuito muito peculiar. Tem duas grandes retas, mas freadas fortes e curvas de baixa velocidade, que sempre dificultam na obtenção de um bom acerto para o carro”, frisou Campos.

“Também é uma pista apertada, com curtíssima extensão, o que torna esta uma prova de muito contato. Por isso, é importante ter bom desempenho desde os treinos para buscar um bom lugar na classificação e escapar das confusões que, por vezes, começam já na largada”, continuou.

Depois de enfrentar alguns infortúnios nas duas últimas etapas, em Mogi Guaçu (SP) e Goiânia (GO), Campos espera que a prova gaúcha traga novos rumos a ele e ao time no campeonato.

“Tivemos algumas infelicidades nas últimas corridas. Tenho um bom retrospecto no Velopark, então espero que essa prova marque uma virada de página para a gente. Já fui várias vezes ao pódio aqui e espero repetir a conquista para reagir no campeonato”, finalizou.

A classificação para a etapa da Stock Car no Velopark acontece neste sábado (16), a partir das 13h. No domingo (17), as corridas ocorrem a partir do meio-dia, todas com transmissão ao vivo do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

