Stock Car: Casagrande converte pole em vitória em Interlagos

A Stock Car realizou neste domingo (16) a primeira corrida da segunda etapa da temporada de 2021. O grande nome da corrida 1 foi o de Gabriel Casagrande, que conseguiu transformar a pole position conquistada no sábado para o triunfo neste domingo.

O perseguidor mais próximo do piloto do carro #83 foi Allam Khodair, que finalizou em segundo, à frente de Bruno Baptista, fechando o pódio.

Esta foi a quarta vitória de Casagrande em sua carreira na Stock Car. ele também já soma três poles e 17 pódios.

A corrida foi marcada pelo seu começo intenso, com um acidente entre Cacá Bueno, Marcos Gomes e Rubens Barrichello, que tiveram que voltar aos boxes.

A Corrida

Antes da largada foi anunciado os contemplados do FanPush: Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Cacá Bueno, Lucas Foresti, Cesar Ramos e Galid Osman.

Na largada, Casagrande foi pressionado pela dupla da Blau Motorsport, com Diego Nunes levando a pior após um toque com o #83. Ainda no primeiro giro, Rubens Barrichello, Marcos Gomes e Cacá Bueno saíram da pista, com os campeões de 2014 e 2015 abandonando.

Casagrande conseguiu manter a ponta, seguido de Khodair, Camilo, Baptista e Zonta no top-5. Daniel Serra, que largou em último por conta de uma punição, chegava ao 26º lugar nos primeiros giros.

Restando 19 minutos, Zonta e Camilo brigavam pela terceira posição, mas o piloto da Shell acabou tirando o representante da Ipiranga Racing.

Faltando 16 minutos, Casagrande foi para os boxes para fazer o pit stop, enquanto Khodair permanecia na pista.

O dono do carro #18 aproveitou até o último instante para fazer sua parada obrigatória.

Assim que o ciclo se completou, Casagrande tinha vantagem de mais de quatro segundos sobre o piloto da Blau. Baptista se mantinha no terceiro posto.

Restando oito minutos para o final, os comissários informaram que Zonta recebia 10 segundos de punição por causar o incidente com Camilo.

O representante da AMattheis Vogel Motorsport continuou abrindo boa vantagem e cruzou a linha de chegada na primeira posição. Khodair e Baptista completaram o pódio.

Resultado final

Pos Número Piloto Equipe Carro 1 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 2 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 3 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 4 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 5 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 6 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 7 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 8 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 9 13 Félix da Costa Eurofarma-RC Cruze 10 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 11 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 12 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 13 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 14 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 15 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 16 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 17 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 18 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 19 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 20 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 21 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 22 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 23 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 24 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 26 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 27 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 28 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 29 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 30 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 31 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 32 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla

