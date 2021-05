António Félix da Costa conquistou sua primeira vitória da carreira na Stock Car, na segunda corrida do fim de semana em Interlagos.

A prova em São Paulo teve um final inesperado, com Gaetano di Mauro levantando voo e batendo no muro no início da reta principal, na tentativa de conseguir a segunda colocação, lutando com Daniel Serra e Guilherme Salas. O piloto conseguiu sair do carro sem sofrer lesões. A corrida terminou com a presença do safety car.

Ricardo Zonta e Cacá Bueno completaram o top-5. Felipe Massa teve o seu melhor resultado até agora, finalizando em sétimo.

Esta foi a segunda vez que um piloto fora do Brasil vence na Stock Car. Em 2015, o argentino Nestor Girolami venceu em Goiânia, fazendo dupla com Ricardo Maurício.

A Corrida

Galid Osman foi o pole position da corrida 2 em Interlagos. Ele teve ao seu lado o português António Félix da Costa. A largada entre os ponteiros foi limpa e Pedro Cardoso tomou o segundo posto do substituto de Ricardo Maurício.

Restando 25 minutos, enquanto Félix da Costa e Cardoso travavam grande duelo, Denis Navarro se aproveitava e conseguia a segunda posição em uma bela manobra no S do Senna.

Enquanto isso, Felipe Massa brigava pelo top-10 com Matías Rossi, com o argentino levando a melhor nos primeiros giros.

Faltando 17 minutos, enquanto o piloto da Shell comandava o grid, Da Costa voltava ao segundo lugar, ao superar Navarro.

Enquanto uma série de pilotos entravam nos pits para completar o tanque, os ponteiros permaneciam na pista.

Na saída de seu pit stop, Gustavo Frigotto tinha um de seus pneus saindo do carro #86. A corrida seguiu sem interrupções.

Da Costa entrou nos pits para sua parada restando 15 minutos e voltou em quinto lugar. Galid fez o mesmo faltando 12 minutos, o que se mostrou ruim, já que retornou apenas em 10º.

Após o ciclo de paradas, Guilherme Salas era o líder, com Félix da Costa em segundo. Mas o português não se deu por vencido e conseguiu a ponta, após uso do botão de ultrapassagem, restando oito minutos para o final.

Ao mesmo tempo, o vencedor da corrida 1, Gabriel Casagrande, abandonava.

A briga também era intensa pelo terceiro posto, entre Serra e Gaetano di Mauro, com o tricampeão levando a melhor. Rossi, que também brigava pelo terceiro posto, teve um pneu furado quando restavam cinco minutos.

Na penúltima volta, Salas se defendia da tentativa de Serra em conseguir a segunda posição, com ambos trocando botões de ultrapassagem.

Di Mauro, que tentava ultrapassá-los, acabou ‘espremido’ entre Serra e Salas, levantou voo e bateu no muro na entrada da reta principal.

A corrida acabou com Safety Car e teve Félix da Costa como vencedor. Serra e Salas completaram o pódio.

Resultado final

Pos. No. Piloto Equipe Carro 1 13 Félix da Costa Eurofarma-RC Cruze 2 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 3 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 5 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 6 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 7 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 8 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 9 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 10 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 11 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 12 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 13 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 14 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 15 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 16 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 17 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 18 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 19 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 20 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 21 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 22 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 23 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 24 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 25 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 26 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 27 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 28 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 29 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 30 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 31 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 32 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla

