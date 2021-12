Stock Car: Casagrande revela temperatura “confusa” em Interlagos e exalta equipe pela pole

Gabriel Casagrande chegou a Interlagos como o grande favorito ao título da Stock Car. Tudo porque a diferença dele para o segundo colocado, Daniel Serra era de 25 pontos. Neste sábado, a margem foi aumentada para 27, já que o piloto paranaense conquistou a pole position para a corrida 1 deste domingo em Interlagos.

De quebra, ao negar a melhor posição de grid a Thiago Camilo, o segundo colocado, ele tirou um dos postulantes ao título, já que o piloto da Ipiranga Racing precisava de um fim de semana perfeito para tentar chegar ao título inédito.

Após a sessão de classificação, Casagrande era só alegria, diferentemente de como estava durante o quali, que teve um início não tão favorável.

“O acerto do carro estava bem confuso”, disse Casagrande ao Motorsport.com. “Cada volta que dávamos ele mudava, principalmente com a temperatura mudando bastante. Começamos 50 graus na pista e terminamos com 35, então isso influencia bastante no acerto do Stock Car.”

Em seguida, o piloto do carro #83 ressaltou o trabalho de sua equipe na AMattheis Vogel.

Mas no Q2 e no Q3, eu vou te falar que equipe acertou na veia, só tenho a agradecer a eles pelo carro que me deram. Se nesse ano eu estou onde estou, agradeço primeiramente a Deus por me proporcionar tudo isso, mas eles foram os caras que trabalharam dia e noite para que pudéssemos colocar tudo que dá na pista.”

“Estamos com mais uma pole, mais dois pontos para conta, ainda não acabou, temos muita coisa para fazer para amanhã e muita coisa para a batalha. O Daniel está perto e vai tentar de tudo, então a gente tem que saber disso.”

