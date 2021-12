A Stock Car vive clima de decisão. Neste sábado (11) aconteceu o treino de classificação para a corrida 1 da grande final de Interlagos. Os três postulantes ao título, Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Thiago Camilo chegaram à decisão no Q3.

Melhor para o líder e principal favorito ao campeonato, que cravou 1min40s035. Casagrande ficou à frente de Camilo por 0s244. Os dois largarão na primeira fila, mas sem a pole, o piloto da Ipiranga Racing deu adeus às chances de título, já que não somou os dois pontos.

Serra e Felipe Lapenna formam a segunda fila. Galid Osman e Bruno Baptista fecham a terceira fila.

A corrida 1 da etapa decisiva da Stock Car acontece neste domingo, às 13h40 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

